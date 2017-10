Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins, une machine à déficit?

La Commission Scolaire Chemin-du-Roy essuie un autre déficit de plus de 4 millions $ provoqué par la gestion du Complexe Sportif Alphonse Desjardins (CSAD). Assez, c’est assez, dit son président Claude Lessard, qui sort la hache.

«On ne peut pas affecter le budget des écoles pour subventionner des infrastructures sportives, ça, c’est clair dans notre esprit», a précisé M. Lessard.

Ce dernier lance un ultimatum à la Ville de Trois-Rivières et l’invite une dernière fois à payer sa juste part.

En plus des opérations courantes, près de 4 millions $ devront bientôt y être investis.

«La surface synthétique intérieure est en fin de vie utile, a indiqué David Labrecque, DG de la CSAD. On devra procéder à son remplacement. D’ici 2020, on devra aussi remplacer le système réfrigération de la glace olympique. Il y a de la pyrrhotite dans l'immeuble, on devra procéder à de la réparation de plancher.»

À elle seule, la mise à niveau du pavillon soccer coûtera 1 million $. Sans entente, le conseil des commissaires recommandera simplement sa fermeture.

«On a demandé les subventions... on sait déjà qu’on aura pas plus de 500 000 $. Mais l’autre 500 000 $ on va le prendre où?» a souligné Claude Lessard.

La situation du complexe sportif pourrait-elle devenir un enjeu électoral? Comme il est question de fonds publics, le président de la commission scolaire souhaite que les candidats à la mairie en fassent un engagement.

La location de plateau bat des records... et les étudiants ne représentent que 25 % de son achalandage.

Claude Lessard ne cache pas que la solution passe possiblement par la vente de l’établissement.