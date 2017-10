Une Suédoise et un Québécois aux talents exceptionnels font des affaires d’or sur YouTube avec la diffusion de vidéos qui comptent plusieurs dizaines de millions de vues.

Et le couple formé de Julia Westlin et David Michaud a décidé de s’établir à Warwick, non loin de Victoriaville.

«C’est son petit frère qui était fanatique de ma musique sur YouTube. Il a mis l’ordinateur sur les genoux de Julia et a dit "tu vas l’aimer"», a souligné David Michaud en entrevue avec Denis Lévesque.

En 2012, le jeune musicien recevait au moins de 300 messages quotidiennement et c’est un mot de l’Européenne qui l’a marqué.

«À ce moment-là, elle avait un compte MySpace et m’a envoyé un lien d’une chanson et je suis tombé en amour. Après six mois à discuter tous les jours, j’ai décidé d’aller à sa rencontre en Suède», dit le musicien. Depuis ce temps, ils sont inséparables.

Comment faire de l’argent sur YouTube?

C’est la version a cappella de la chanson «All of Me» de John Legend qui a mis les deux amoureux sur la carte.

Bien qu’ils gagnent de l’argent avec les vidéos qu’ils diffusent sur YouTube (les chaînes de David et Julia comptent respectivement plus de 192 000 et 161 000 abonnés) et leurs ventes sur iTunes, c’est principalement grâce à la plateforme Patreon que les musiciens parviennent à vivre de leur art.

«À chaque création que l’on diffuse sur Patreon, nous recevons un cachet grâce à nos admirateurs, qui ont décidé de nous aider financièrement, a expliqué David. Sur le site, c’est même indiqué combien nous gagnons lorsque nous diffusons une vidéo.»

Le cachet de Julia était de 744$ américains par vidéo, tandis que celui de David avoisinait les 368 $ américains.

