L'obésité chez les jeunes explose

Le problème d’obésité infantile est de plus en plus présent : 30% des enfants de 5 à 17 ans ont un surplus de poids.

Et chez les adultes, les données sont peu reluisantes. 59% des adultes font de l'embonpoint et le quart de la population est obèse. La Coalition Poids demande au gouvernement un plan d'action pour s'attaquer directement au problème qui, selon elle, devient «hors de contrôle».

«On s'est doté de nouvelles politiques, notamment la politique de prévention en santé. Mais il faut que les sous soient au rendez-vous. Si on n’investit pas plus que ça en prévention, on va jamais réussir à réduire le problème», explique Corinne Royer, directrice Coalition Poids.

Selon la Coalition Poids, l'obésité chez les adultes coûte 3 milliards de dollars par année. On parle de frais pour les médicaments, de nuits d'hospitalisation, de consultations médicales et de jours d'invalidité.

Née d'un projet-pilote au Saguenay, La clinique 180 sur l'avenue du Mont-Royal, a ouvert ses portes cet été. On y offre des soins préventifs.

«Le taux de succès de la clinique au Saguenay était de 80%. On voit ce succès-là qui est mesuré par la diminution de l'indice de masse corporelle, la réduction du tour de taille et aussi du maintien des saines habitudes de vie à long terme», explique Maude Sirois, infirmière-clinicienne.

Déjà, une quinzaine de familles de Montréal sont suivies tous les mois par une docteure, une nutritionniste et une infirmière.