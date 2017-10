Metro injectera 400 millions $ dans son réseau de distribution

Metro investira 400 millions $ pour construire deux nouveaux centres de distribution en Ontario.

Dans la région de Toronto, un nouveau centre de distribution pour les produits frais verra le jour tout comme un nouveau centre de distribution pour les produits surgelés. Les investissements auront lieu entre 2018 et 2023.

Les deux nouveaux centres de distribution bénéficieront d’améliorations technologiques comme l’automatisation.

Metro soutient que des investissements sont maintenant nécessaires pour poursuivre sa croissance et son expansion en Ontario.

«Grâce à notre chaîne d’approvisionnement modernisée, nous serons en mesure de répondre encore mieux aux besoins de nos clients», a déclaré le président et chef de la direction de Metro, Éric R. La Flèche.

Pertes d’emplois

Cette décision de Metro devrait se traduire par des gains de productivité. L’entreprise estime que 180 postes à temps complet et 100 postes à temps partiel seront abolis à partir de 2021 dans son réseau de distribution en Ontario.

Metro exploite actuellement six centres de distribution en Ontario. Quatre de ces centres se trouvent à Toronto et deux à Ottawa. Globalement, ils procurent de l’emploi à plus de 1500 personnes.