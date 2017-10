«Pour un homme comme Weinstein, les femmes ont un prix»

Le statut du producteur vedette d’Hollywood, Harvey Weinstein, a peut être influencé ses pratiques sexuelles selon le sexologue Mario Larivée-Côté.

En entrevue à l’émission «Le 9 heures», il a expliqué que M. Weinstein, en pleine tourmente après des multiples allégations d’agressions sexuelles sur des femmes de l’industrie du cinéma, utilisait sa richesse et son influence pour se livrer à des pratiques déviantes.

«Pour lui, il était un homme influent, un homme de pouvoir. Et c’était donc comme de la prostitution, "si tu veux avoir une promotion, de l’avancement dans ta carrière et bien tu n’as comme pas le choix de faire ce je veux"», a-t-il expliqué.

Selon M. Larivée-Côté, ce genre de comportement est fréquent chez les hommes de pouvoir.

«J’ai déjà eu un client, un homme riche, qui me disait "une femme a un prix, une femme qui n’a pas de prix n’existe pas. Il y en a qui valent 100 piasses et d’autres qui valent un million." C’est donc la mentalité d’un homme influent, "je peux me l’acheter même si elle n’est pas attirée par moi".»