2400 $ pour un perroquet qu'ils n'ont jamais reçu

Un couple de Saint-Raymond, qui pensait acheter un perroquet sur Internet, s'est fait arnaquer près de 2400 dollars.

C’est après avoir vu une annonce sur Facebook que le couple avait contacté un homme qui semblait vendre l’oiseau.

Dans une série de messages, le vendeur a expliqué qu’il se trouvait en France et qu’il avait besoin d’argent pour amener le perroquet, un ara bleu et or, au Québec.

Les victimes ont donc versé un premier montant de 380 dollars dimanche dernier.

Mais les demandes d’argent se sont multipliées pour des vaccins, la quarantaine de l’animal et des transports.

Au total, le couple aurait versé 2400 dollars au fraudeur en deux jours.

Devant le montant et les demandes, les victimes ont finalement décidé de contacter la police pour dénoncer le vendeur du perroquet.