CGI participe à un contrat de 37,4 milliards$ aux États-Unis

La firme québécoise CGI vient d’être choisie pour participer à un contrat d’une valeur de 37,4 milliards$ US auprès de l’armée américaine.

Le contrat de base d’une durée de cinq ans est assorti d’une option de renouvellement de cinq ans.

La portion du contrat attribuée à CGI n’est pas précisée dans le communiqué.

La filiale CGI Federal va notamment offrir au U.S. Army Communications-Electronics Command (CECOM) des services d’ingénierie, de recherche et développement, de mise à l’essai et de formation.

Le nouveau contrat regroupe cinq contrats existants ou qui arrivent à échéance.

Plus de 400 soumissions ont été reçues à la suite de l’appel d’offres.

«CGI est fière de mettre à profit son expérience de classe mondiale en technologies de l’information afin de continuer à soutenir l'armée américaine», a affirmé Keith Quigley, vice-président principal chez CGI.

La compagnie fondée en 1976 emploie plus de 70 000 personnes à travers le monde.