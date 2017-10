Un corps sans vie retrouvé dans une maison incendiée

Un incendie a causé la mort d’une personne à La Bostonnais près de La Tuque.

Le feu s’est déclaré jeudi soir vers 21h dans une résidence du Rang Sud-Est .

Les pompiers dépêchés sur les lieux y ont trouvé un corps sans vie tout près de la porte d’entrée qu’ils n’ont pu identifier.

La résidente des lieux, une femme de 44 ans, manque toutefois à l’appel.

Le bâtiment a été complètement détruit par les flammes.

Devant l’impossibilité de savoir qui est la victime, les pompiers ont demandé l’intervention de la police.

«Ce n’est pas un incendie considéré suspect, a expliqué la porte-parole de la Sureté du Québec, Éloïse Cossette. Mais comme il y a eu un décès on se doit de faire une enquête complète sur les causes de l’incendie et les circonstances.»

