L'affaire Weinstein loin d'être terminée

De nouvelles accusations contre le producteur américain déchu Harvey Weinstein continuaient de déferler à Hollywood et ont déclenché un grand déballage visant les pratiques d'abus sexuels de ce haut lieu du cinéma.

Harvey Weinstein, 65 ans, est accusé de viol par trois femmes dont la star italienne Asia Argento et de harcèlement sexuel envers de jeunes actrices, mannequins et employées depuis les années 1990. Lui a répondu, par porte-parole interposée, que les relations sexuelles publiquement révélées étaient consenties.

L'actrice Cara Delevingne, star du dernier Luc Besson «Valérian et la cité des mille planètes», raconte sur Instagram qu'Harvey Weinstein, qu'elle avait suivi à contre-coeur dans une chambre d'hôtel, lui a demandé d'embrasser une femme qui se trouvait là et a tenté de l'embrasser sur la bouche avant qu'elle ne s'échappe.

Léa Seydoux, star de «La vie d'Adèle» et du James Bond «007 Spectre», dans une tribune au Guardian, dit avoir dû «se défendre» pour échapper au puissant producteur qui s'était «jeté sur elle».

Ces témoignages viennent corroborer ceux recueillis dans le New York Times et le New Yorker depuis la semaine dernière, notamment de Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Emma de Caunes et Judith Godrèche, qui ont décrit les avances sexuelles insistantes du producteur, souvent dans une chambre d'hôtel et vêtu d'un peignoir, voire nu.

Progressivement, les langues se délient et jettent une lumière crue sur des pratiques qui, selon certains, minent depuis longtemps Hollywood.

«Il y a des gens très bien à Hollywood, mais il y a aussi des salopards, des gens pourris jusqu'à la moelle, qui réussissent dans ce milieu parce que c'est un monde de tueurs», a affirmé à l'AFP le consultant Alex Ben Block, membre de la rédaction en chef du magazine spécialisé «The Hollywood Reporter» durant plus de dix ans.

Harvey Weinstein n'est pourtant que «le sommet de l'iceberg», insiste l'acteur et réalisateur Rob Schneider («Inside Amy Schumer») dans une vidéo publiée par le site TMZ --le site de référence sur les célébrités-- où il dit avoir été lui-même harcelé par un cinéaste célèbre lorsqu'il était jeune.

«Les acteurs, les actrices plus que les hommes, sont particulièrement vulnérables. Ils ont besoin d'un agent et les agents sont répugnants aussi», assure-t-il. «Les directeurs de casting, les producteurs, les réalisateurs, c'est partout dans l'industrie», selon lui.

Dans sa tribune, Léa Seydoux dit rencontrer des hommes comme Harvey Weinstein «tout le temps» et dénonce le traitement misogyne des femmes dans le cinéma, de l'exigence de perfection physique aux écarts de salaires injustifiés avec les hommes.

Rose McGowan est l'une des actrices citées dans le New York Times comme ayant passé un accord amiable avec Harvey Weinstein après un incident, ce qu'elle semble confirmer dans une avalanche de tweets sur l'affaire. Elle a lancé une véritable campagne sur Twitter pour obtenir la démission de la totalité du conseil d'administration de The Weinstein Company, y compris Bob, le frère de Harvey et cofondateur de leur maison de production: «Ils étaient tous au courant», dénonce-t-elle.

La direction de The Weinstein Company, qui a licencié le producteur dimanche dernier, a assuré ne pas avoir été au courant de ses comportements envers les femmes, mais mercredi le New York Times a affirmé qu'elle avait eu connaissance depuis 2015 des accords financiers passés avec trois ou quatre actrices pour qu'elles ne parlent pas.

Rose McGowan traite aussi de menteur l'acteur Ben Affleck, ce dernier ayant laissé entendre qu'il ignorait le comportement de Weinstein qui a lancé sa carrière.

Selon TMZ, le producteur est parti pour l'Arizona suivre une cure, notamment contre l'addiction au sexe. Sa porte-parole Sallie Hofmeister, contactée par l'AFP, n'a fait aucun commentaire.

Plus tôt mercredi, Remy, la fille du producteur, a alerté la police sur un comportement «suicidaire» de son père. La police, arrivée sur place, a conclu à une simple «dispute familiale», a indiqué à l'AFP un porte-parole du LAPD.

Le producteur s'est dit «profondément dévasté» après sa rupture avec son épouse Georgina Chapman, qui a annoncé le quitter.

«Je suis profondément dévasté. J'ai perdu ma femme et les enfants, que j'aime plus que tout», a déclaré Harry Weinstein au New York Post, en disant espérer qu'un jour ils puissent «se réconcilier».

Le scandale, de plus en plus retentissant, a débordé sur la scène politique car Harvey Weinstein finançait le camp démocrate auquel il a personnellement donné 1,4 million de dollars depuis 1990, selon le Center for Responsive Politics, et pour lequel il a levé des centaines de milliers de dollars.

Critiqués après plusieurs jours de silence, Hillary Clinton s'est dite mardi «choquée et écoeurée», et Barack et Michelle Obama «dégoûtés».