Les Canadiens s’attendent à dépenser 1500 $ pour leur cadeaux des fêtes

Les consommateurs canadiens prévoient dépenser en moyenne 1507 $ pour la période des Fêtes, selon une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), dévoilée jeudi.

Par rapport à l’année dernière, huit consommateurs sur 10 prévoient dépenser le même montant ou même davantage pour les Fêtes.

La majeure partie des dépenses ira aux cadeaux et aux voyages, alors qu’une faible proportion sera consacrée aux divertissements.

«Les Canadiens sont optimistes quant aux perspectives économiques et maintiendront leurs habitudes de consommation», a souligné Sonia Boisvert, associée et leader nationale, Commerce de détail et produits de consommation chez PwC Canada.

Les achats des Fêtes seront surtout effectués dans les magasins (62 %) et le reste se fera sur internet.

«Pour les achats en ligne, Amazon est le grand favori : en effet, 77 % des Canadiens prévoient utiliser la plateforme numérique du détaillant», note l’étude.

Près de la moitié des consommateurs (46 %) achèteront des cadeaux physiques, comme des vêtements, des jouets, des appareils électroniques ou de l'alcool, alors que 42 % des autres personnes souhaiteraient recevoir des cartes-cadeaux.

Les Canadiens sont partagés sur l’évolution que prendront les prix d’achat : la moitié d’entre eux croient que les produits augmenteront, 40 % estiment qu’ils resteront semblables et 6 % s’attendent à une baisse.