Première visite officielle de Justin Trudeau au Mexique

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a amorcé jeudi sa première visite officielle au Mexique, où il sera reçu par le président Enrique Peña Nieto sur fond de difficile renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

M. Peña Nieto a néanmoins estimé dans une tribune publiée par le quotidien canadien The Globe and Mail que «le Canada et le Mexique traversent actuellement une des meilleures périodes de leur relation».

AFP Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire en visite au Mexique

Cette visite officielle de deux jours du jeune Premier ministre canadien et de son épouse Sophie Grégoire intervient dans un climat de tensions exacerbées entre les États-Unis et son voisin du Nord sur le dossier de l'avionneur canadien Bombardier, accusé de bénéficier de subventions publiques substantielles.

Reçu la veille à Washington, M. Trudeau avait assuré qu'il restait optimiste sur le succès des «difficiles et parfois même imprévisibles» négociations en cours sur l'ALENA. De son côté, le président Trump a de nouveau laissé entendre qu'il pourrait abroger l'accord de libre-échange nord-américain, plusieurs fois qualifié par lui de «désastre» pour les emplois américains.

M. Trudeau devait visiter les installations de la Croix-Rouge à Mexico, où ont été traitées plusieurs victimes du puissant séisme de 7,1 qui a secoué la capitale mexicaine le 19 septembre, avant de rencontrer M. Peña Nieto. Il doit s'exprimer vendredi devant les sénateurs mexicains.

Le président mexicain a assuré dans le Globe and Mail qu'il travaillerait avec le Canada pour parvenir à «faire de l'Amérique du Nord la région la plus prospère et compétitive du monde».

Le commerce bilatéral entre le Mexique et le Canada s'élève à environ 20 milliards de dollars par an, soit vingt fois plus qu'avant la signature de l'accord de libre-échange en 1994. À titre de comparaison, le commerce du Mexique avec les États-Unis s'élève à 480 milliards de dollars en 2016.