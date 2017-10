Un chef renommé renonce à ses étoiles Michelin

André Chiang, un chef de Singapour détenteur de deux étoiles Michelin, a annoncé jeudi qu'il allait fermer son restaurant et qu'il renonçait à la distinction du célèbre guide rouge.

Ce renoncement intervient quelques semaines après celui du chef français Sébastien Bras, crédité de trois étoiles par le Michelin, et qui a demandé à ne plus figurer dans le guide des meilleures tables du monde.

André Chiang, né à Taïwan, avait ouvert son restaurant «André» il y a sept ans et avait séduit les nombreux gourmets de la ville-état, qui compte sept restaurants ayant deux étoiles Michelin et un trois étoiles (Joël Robuchon).

Dans un message publié sur son site mercredi, le chef de 41 ans indique qu'il servira ses derniers clients le 14 février.

Il explique aspirer à une vie plus équilibrée et vouloir se consacrer à d'autres projets.

«Je veux revenir là où j'ai débuté, je veux retourner en cuisine, avoir une vie équilibrée et être heureux de cuisiner», a-t-il écrit.

Lors de son annonce en septembre, le chef français Sébastien Bras avait mis en avant la pression énorme pour justifier son choix : «On est inspecté deux à trois fois par an. On ne sait pas quand. Chaque assiette qui sort est susceptible d'être inspectée. C'est-à-dire que chaque jour, une des 500 assiettes qui sort de la cuisine peut être jugée», avait-il confié à l'AFP.

Avant Sébastien Bras, d'autres chefs ont renoncé à la course aux étoiles. En 2005, le chef français Alain Senderens avait renoncé aux trois étoiles du guide parce qu'il «avait changé de concept». Deux autres Français triplement étoilés, Antoine Westermann et Olivier Roellinger, avaient fait de même respectivement en 2006 et 2008.