Un père de 52 ans coupable d’inceste sur sa fille

Un père de 52 ans a été déclaré coupable d'inceste sur sa fille jeudi après-midi au palais de justice de Sherbrooke.

Dans sa décision, la juge Hélène Fabi a qualifié la version de l'accusé de loufoque et d'invraisemblable.

Le récit des événements est à faire frémir. La victime, une fillette, était âgée entre 8 et 10 ans au moment des agressions commises en l'absence de sa mère, qui était partie au travail.

En sept occasions différentes, l'individu de 52 ans a eu une relation sexuelle complète avec sa propre fille. À différents endroits de la maison et en différentes occasions. Des épisodes sont survenus dans la chambre de l'enfant, dans le salon, dans le sous-sol ou encore pendant qu'elle prenait son bain.

Quand son innocente petite victime lui disait d'arrêter et se plaignait de douleurs qu'elle ressentait, son père utilisait la force et un ton autoritaire, la menaçant et lui disant qu'elle le regretterait si jamais elle osait le dénoncer à sa mère.

Les abus sexuels ont duré une quinzaine de mois, jusqu'à ce que la fillette trouve le courage de tout avouer à sa mère au début de l'été 2015.

Devant la juge au procès, elle a qualifié son agresseur de monstre qui lui fait peur, mais de monstre qui est quand même son père.

Une fois le verdict de culpabilité prononcé, la juge a ordonné la détention du père. C'est le 30 novembre que les observations sur la peine se tiendront.

Le crime d'inceste est punissable par une peine d'emprisonnement minimale de cinq années.