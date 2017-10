Un résident de Maliotenam candidat aux élections municipales

Un membre de la communauté autochtone de Uashat mak Mani-Utenam se présente comme conseiller aux élections municipales de Sept-Îles. Une situation particulière puisque la ville ne prélève pas de taxe sur la communauté innue et n'y applique pas ses règlements.

Yves Rock est un Innu de Maliotenam qui a déjà été conseiller au Conseil de bande. Cette année, il a décidé de se lancer en politique municipale en se présentant comme conseiller du district Moisie-Les Plages à Sept-Îles.

«On était sur la liste qu'on avait le droit de vote. Je me suis dit pourquoi pas aller faire ce travail pour les deux communautés puisqu'on se côtoie pareil tous les jours ici», affirme le candidat.

Sur 20 900 électeurs inscrits sur la liste électorale de Sept-Îles, 1780 habitent à Uashat ou Maliotenam. Cela représente 8% des électeurs. La loi est ainsi faite.

La conseillère sortante du district Moisie Les-Plages, Luisette Doiron-Catto n'a pas accepté de commenter cette situation. Mais l'autre candidat qui se présente dans le district voit d'un bon œil l'implication d'un Innu.

«On ne peut rien changer à ça, affirme Claude Lessard. Ils sont des électeurs. Certains se sont prévalus de leur droit de vote au cours des dernières années, minoritairement. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Si on vote pour M. Rock, il faut savoir ce que M. Rock a à offrir.»

Aucune démarche n'a été entreprise par le précédent conseil municipal pour faire changer cette situation que certains jugent incongrue. Le maire sortant et son adversaire à la mairie n'ont pas l'intention de toucher à ce dossier.

«Les Innus ont ce droit-là. Un droit reconnu. Que dire de plus?» indique le maire sortant Réjean Porlier.

«Je ne pense pas que c'est une problématique particulière, affirme pour sa part le candidat à la mairie Russel Tremblay. On est sur le même territoire et on veut développer nos deux communautés.»

Yves Rock sait qu'il aura beaucoup à faire pour faire sortir le vote dans la communauté innue. Il entend faire campagne sur le thème du rapprochement des communautés.