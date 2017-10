Une famille canado-américaine libérée des talibans

Une famille nord-américaine capturée en Afghanistan en 2012 et retenue en otage depuis, a été libérée lors d'une opération de l'armée pakistanaise menée sur la base de renseignements américains, a indiqué l'armée pakistanaise jeudi.

«L'armée pakistanaise a récupéré cinq otages occidentaux - un Canadien, son épouse américaine et leurs trois enfants - détenus par des terroristes, lors d'une opération de militaires pakistanais», selon le communiqué de l'armée.

«Les agences de renseignement américaines pistaient (les otages) et ont communiqué leur passage au Pakistan le 11 octobre 2017 via l'agence tribale de Kurram», frontalière de l'Afghanistan, poursuit l'armée.

«L'opération des forces pakistanaises, basée sur des renseignements des autorités américaines, a été couronnée de succès. Tous les otages ont été libérés sains et saufs et sont en train d'être rapatriés dans leur pays d'origine».

«Nous saluons les articles de médias indiquant qu'une famille comprenant des citoyens américains a été libérée de captivité», a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'ambassade américaine à Islamabad, sans confirmer leur identité.

L'armée pakistanaise ne communique pas non plus l'identité des personnes, mais il pourrait s'agir du Canadien Joshua Boyle et de son épouse américaine Caitlan Coleman, enlevés en 2012 par les talibans lors d'un voyage en Afghanistan, et qui ont eu au moins deux enfants en captivité.

Le couple nord-américain et deux de leurs enfants étaient apparus en décembre 2016 dans une vidéo des insurgés afghans, dans laquelle ils en appelaient au président des États-Unis d'alors, Barack Obama, et à son successeur, Donald Trump, à venir au secours de la famille.

Les parents de Caitlan Coleman, avaient appelé mi-2016 dans un message vidéo les talibans à libérer la famille. Ils avaient reçu en novembre 2015 une lettre de leur fille, authentifiée par un expert, leur annonçant qu'elle avait donné naissance à deux garçons en captivité.

«Le succès (de l'opération) souligne l'importance d'un partage en temps et en heure de l'information et l'engagement continu du Pakistan à combattre cette menace grâce à la coopération entre les deux forces contre un ennemi commun», se félicite encore l'armée pakistanaise dans son communiqué.

La libération inattendue des otages intervient alors que le président américain Donald Trump s'apprête à dépêcher au Pakistan ses plus proches conseillers, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, et son collègue du Secrétariat à la Défense, James Mattis.

Cette double visite a pour objet de bien faire passer le message aux Pakistanais que leur soutien à des groupes jihadistes doit cesser, ont récemment affirmé plusieurs hauts responsables à Washington.

M. Trump avait accusé en août le Pakistan d'être «souvent un refuge pour les agents du chaos, de la violence et de la terreur» dans un discours présentant sa stratégie pour l'Afghanistan.

La relation entre les deux pays est particulièrement tendue depuis 2011 après le feu vert donné par Barack Obama pour l'opération qui allait conduire à la mort d'Oussama Ben Laden à Abbottabad, une ville de garnison pakistanaise.