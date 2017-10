Une vingtaine de personnes touchées par une intoxication alimentaire?

Une vingtaine de personnes auraient été victimes d'une intoxication alimentaire au restaurant de l’Hôtellerie Jardins de ville, à Sherbrooke. La Santé publique confirme avoir reçu une déclaration officielle de la part d'un usager et entend effectuer une enquête.

«La responsable du groupe m'a téléphoné [mercredi] midi pour me dire que des personnes avaient subi des malaises, dont des vomissements, après avoir mangé des sandwichs au jambon», a expliqué le propriétaire de l'hôtel, Pei Zhul.

La moitié du groupe aurait eu des vomissements et des diarrhées dans la nuit de dimanche à lundi. «Pourtant, mes employés et moi avons mangé la même chose les jours qui ont suivi et nous n'avons eu aucun symptôme. Je pose la question: est-ce qu'il pourrait s'agir d'un virus qui circule au sein du groupe», s’est questionné M. Zhul.

Le propriétaire a indiqué n'avoir reçu ni coup de fil ni visite de la Santé publique.

Les victimes sont issues d'un groupe d'une quarantaine de personnes qui assistaient à une formation avec Holsteine Québec, entre les murs de l'établissement durant la fin de semaine du 6 octobre.