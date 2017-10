«Weinstein m’a gentiment demandé de monter à sa chambre» -A.-M. Losique

Anne-Marie Losique, animatrice et productrice de télévision, s’est déjà fait offrir par Harvey Weinstein de monter à sa chambre.

La femme d’affaires aguerrie, et propriétaire de chaînes de télévision, était en entrevue au Québec Matin pour s’exprimer sur une vidéo datant de 2004, qui a refait surface et dans laquelle on la voit assise sur les genoux de Ben Affleck.

Dans la séquence, ce dernier fait plusieurs remarques sur les seins de l’animatrice, et les deux s’enlacent.

Anne-Marie Losique, qui a passé la journée mercredi à donner des entrevues aux médias américains, croit que ceux-ci cherchaient un scandale.

«On a fait des douzaines d’entrevues ensemble, toujours de cette même nature, j’animais et je produisais Box Office, je trouvais cela très amusant et tous les médias en parlaient», raconte la femme d’affaires.

L’arroseur arrosé!

Ben Affleck, pris dans la tourmente de l’affaire Harvey Weinstein, cette semaine, avait condamné les gestes du producteur qualifié par plusieurs de «roi d’Hollywood».

Toutefois, une ancienne animatrice de MTV a promptement rappelé à Ben Affleck, qu’il avait lui-même agi de façon grossière et qu’il était mal placé pour condamner les gestes de Weinstein.

Il y a plus de 10 ans, Ben Affleck a saisi la poitrine d’Hilarie Burton, animatrice à MTV, en direct à la télévision, une épreuve difficile, dont l’animatrice se souvient encore très bien.

«Je n’ai pas oublié», a fait savoir la principale intéressée sur Twitter. Affleck s’est ensuite excusé pour ses gestes.

Anne-Marie Losique admet que Ben Affleck a peut-être fait un faux pas, et qu’il n’aurait pas dû se mêler de ce dossier aussi rapidement.

«Qu’est-ce qu’il avait à aller déclarer des choses de façon aussi prématurée?»

«Chasse aux sorcières»

Questionnée sur l’affaire Weinstein, et les allégations de harcèlement et d’agressions sexuelles, la productrice juge que l’époque dans laquelle nous vivons est propice à la dénonciation

«On est dans cette époque de chasse aux sorcières, ça m’agace un peu, tout d’un coup... Les gens avaient amplement de temps de dénoncer avant», lance la populaire animatrice.

Elle croit que d’avoir fait preuve de vigilance dans le milieu hollywoodien lui a permis de rester à l’écart de situations qui auraient pu être problématiques.

«Oui, même moi, Harvey m’a déjà demandé de monter dans sa suite. Pas de façon agressive, mais bon, il m’a fait la proposition aussi. Mais moi, je ne vais pas dans les suites des gens, surtout pas dans un contexte professionnel. J’en ai vu plein de ces situations, mais jusqu’à présent, j’ai bien manœuvré. Il faut faire un peu attention et prendre ses distances professionnelles», conclut Anne-Marie Losique.