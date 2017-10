Weinstein visé par une enquête pour agression sexuelle au Royaume-Uni

Le producteur Harvey Weinstein est visé par une enquête de la police britannique concernant une agression sexuelle qui aurait été commise dans les années 1980, a affirmé jeudi l'agence de presse britannique Press Association.

Interrogée par l'AFP, la police de Merseyside (région de Liverpool, nord-ouest de l'Angleterre) a dit avoir reçu un rapport concernant une agression à Londres, mais n'a pas confirmé l'identité de la personne visée.

«Nous pouvons confirmer que nous avons reçu un rapport à 08h40 mercredi matin sur une agression sexuelle présumée commise dans la région de Londres dans les années 1980», a-t-elle écrit dans un communiqué, ajoutant avoir transmis le rapport à Scotland Yard.

Harvey Weinstein est visé par une enquête ouverte par la police de New York concernant une agression sexuelle présumée remontant à 2004.

Selon le quotidien new-yorkais Daily News, la justice cherche à recueillir des éléments concernant des accusations de l'actrice Lucia Evans, reproduites mardi par le magazine américain «The New Yorker».

Elle assure que Harvey Weinstein l'a forcée à lui faire une fellation en 2004, à New York. Dans le même article, deux autres femmes avaient affirmé avoir été violées par le producteur.

Depuis la publication d'un article du New York Times le 5 octobre, les accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols visant le magnat de Hollywood se multiplient, certaines de ces affaires remontant à plus de vingt ans.