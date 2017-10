Deux tigres rescapés d'un zoo en Syrie

Deux tigres rescapés d'un zoo de la ville syrienne ravagée par la guerre d'Alep seront accueillis lundi aux Pays-Bas, où ils pourront bénéficier de soins spécifiques, a annoncé le sanctuaire pour animaux Felida.

Sultan et Sayeeda font partie des treize bêtes rescapées du zoo et parc d'attraction abandonné de «Magic World» à Alep, en Syrie.

L'organisation «Four Paws» (Quatre Pattes), qui vient au secours des animaux en détresse partout dans le monde, avait fait passer fin juillet la frontière syro-turque à ces cinq lions, deux tigres, deux ours, deux hyènes et deux chiens.

Après un court séjour en Turquie où ils ont été soignés, les animaux sont arrivés en Jordanie à la mi-août.

Alors que la plupart d'entre eux devraient rester en Jordanie, les tigres Sultan et Sayeeda sont transférés au refuge Felida, à Nijeberkoop, au nord des Pays-Bas.

Retrouvés amaigris et déshydratés en Syrie, ces frères et soeur ont repris du poids et sont en meilleure santé mais ils doivent encore bénéficier de soins médicaux et d'aide suite au traumatisme qu'ils ont vécu.

Ils «viennent d'une zone de guerre, ils ont eu soif, ils ont eu faim, ils ont entendu beaucoup de bruit avec les bombardements» et ont subi beaucoup de stress, a expliqué à l'AFP Simone Schuls, directrice du centre d'accueil pour félins Felida.

Cette aide devrait leur permettre d'ici un an ou deux de «développer un comportement plus naturel et d'enfin devenir plus calmes» avant d'être replacés ailleurs, a ajouté Mme Schuls: «C'est une belle deuxième chance pour ces animaux.»

En avril, Four Paws avait évacué vers la Jordanie un lion et un ours brun, derniers survivants du zoo ravagé de Mossoul en Irak, au terme d'une mission ardue en zone de guerre.