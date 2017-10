Disparition mystérieuse à Saint-Jean-de-Matha

La Sûreté du Québec fait appel au public pour l’aider à retrouver une femme de Saint-Jean-de-Matha qui manque à l’appel.

France Gravel, 49 ans, n’a pas été vue depuis lundi soir, vers 18h30.

Elle aurait passé les trois dernières nuits dans un motel de Saint-Charles-Borromée.

Selon la police, elle pourrait cependant se trouver ailleurs, dans Lanaudière.

Voici sa description :

Elle mesure 5 pieds 2 pouces, elle pèse 170 livres.

Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir et un t-shirt vert pâle et une veste grise et noire.

Sa famille dit craindre pour sa sécurité.

La police précise qu’elle se déplaçait dans une voiture de marque Hyundai , modèle Elentra de l’année 2007. La voiture 4 portes, est de couleur grise.

Sa plaque d’immatriculation est 868 PQN.

Si vous avez des informations, composez le 911.