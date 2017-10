Facebook permet maintenant de commander des repas à domicile

Facebook a lancé vendredi une nouvelle option permettant à ses utilisateurs aux États-Unis de commander à manger directement depuis le réseau social.

«Les gens vont déjà sur Facebook pour décider quoi manger en lisant ce qui est écrit sur les restaurants près de chez eux et ce que leurs amis en disent. On rend tout ça encore plus facile», explique le vice-président de Facebook, Alex Himmel, dans une note de blogue.

Cette nouvelle option, «commander à manger» (Order food), permet aux utilisateurs de Facebook aux États-Unis de commander des plats à emporter chez de grandes chaînes de restaurants ainsi qu'auprès de sites spécialisés comme Delivery.com et DoorDash.

Facebook proposait déjà cette option en test depuis l'an dernier, mais l'a rendu désormais disponible à tous ses utilisateurs aux États-Unis se connectant au réseau social par ordinateur, ou à travers ses applications sur iOS et Android.

Avec cette option qui vient s'ajouter à «Marketplace», onglet d'achats-ventes, ou celle permettant de faire des transferts d'argent, Facebook renforce encore sa capacité à conserver ses abonnés sur le réseau social pour de nombreuses activités.

Le plus gros réseau social du monde compte plus de deux milliards d'utilisateurs actifs dans le monde.