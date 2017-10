C'est le temps du grand magasinage d'automne pour les diffuseurs de spectacles de l'Est-du-Québec.

Un exercice délicat qui exige de choisir ce que le public souhaite voir, mais aussi de prendre des risques pour lui faire faire des découvertes.

Bon an mal an, quelque 800 spectacles sont offerts dans plus d'une trentaine de salles du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Mais avant d'être offerts au public, ces spectacles ont été vendus par des agents d'artistes et achetés par des diffuseurs.

L’une de ces occasions de se vendre, ce sont les rencontres d'automne du Réseau d'organisateurs de spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ). De véritables séances de speed dating sont organisées et ça passe ou ça casse.

«Il faut que les agents soient persuasifs, qu'ils aient de bons artistes, qu'ils soient capables de développer de bons contacts qui à la longue vont être payants pour eux», affirme Solange Morrissette, la directrice générale du ROSEQ.

«C'est une vraie jungle, il y a plusieurs agents, il y a plusieurs kiosques, il y en a plusieurs qui vendent leur salade», explique de son côté l'agent d'artistes Yves Bellefleur.

Un de ces vendeurs, c'est l'humoriste Jean-Marie Corbeil qui, avec son complice François Maranda, a choisi de lui-même aller à la rencontre des acheteurs.

«On avait un peu peur d'approcher les diffuseurs au départ. Puis on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était très sympathique et eux aussi appréciaient le fait qu'on vienne nous-mêmes parler de notre spectacle», raconte Jean-Marie Corbeil.

Si les artistes et leurs agents jouent le tout pour le tout lors de pareilles rencontres, les diffuseurs de spectacles prennent aussi des risques. Selon Solange Morrissette du ROSEQ, «ce n'est pas organiser des shows, vendre des tickets et mettre du monde dans une salle. Le véritable défi, c'est de développer des publics».

Mais derrière sa magie, l'industrie du spectacle est aussi un monde cruel. Lors de ces rencontres d'automne du ROSEQ, neuf spectacles sur 10 ne trouveront jamais preneur auprès des diffuseurs.