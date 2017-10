«Je pensais qu’il allait foncer sur nous», raconte une témoin du délit de fuite

Témoin du délit de fuite qui aurait été causé par le fils du ministre Gaétan Barrette, Rose Bertrand dit avoir eu la peur de sa vie, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Montréal.

La jeune femme sortait d’un restaurant avec ses proches lorsque le drame s’est produit à l’angle des rues Saint-Dominique et Rachel, sur le Plateau Mont-Royal.

«Je marchais tranquillement avec un copain et un ami, raconte-t-elle à TVA Nouvelles. Soudainement, j’entends un boum! Je me retourne, je vois un vélo dans les airs. Je me demande ce qui se passe.»

Elle explique avoir vu un véhicule blanc faire demi-tour et prendre la fuite en empruntant la rue Saint-Dominique, qui est à sens unique, dans la mauvaise direction.

«Je pensais qu’il allait foncer sur nous, relate-t-elle. J’ai eu la peur de ma vie. Je suis partie à courir. Dès qu’il est parti [...], mon copain a eu la chance de voir les trois premiers chiffres de sa plaque d’immatriculation.»

Mme Bertrand affirme que le conducteur du véhicule utilitaire sport semblait nerveux et qu’il avait une conduite erratique.

«Il était tout à fait apeuré, il était exactement sous le choc, soutient la témoin. Il a tout de suite pris la fuite. Il avait peur le monsieur, ça c’est sûr.»

Contrairement à la cycliste de 27 ans qui a subi de graves blessures à la tête, Rose Bertrand indique qu’elle n’a heureusement pas été blessée lors de cet incident.

«J’étais sous le choc encore ce matin, mais tout va bien pour moi», a-t-elle déclaré.

Des accusations criminelles de délit de fuite causant des lésions et de conduite dangereuse causant des lésions pourraient donc être portées le 14 novembre contre Geoffroy Barrette, âgé de 23 ans, qui est courtier immobilier. Il a été arrêté vers 5 h du matin à Montréal.