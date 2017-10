La route 226 coupée en deux depuis près de cinq mois

Des citoyens de Saint-Célestin et de villages avoisinants dans le Centre-du-Québec commencent à s'impatienter alors que la route 226, aussi appelée le rang Saint-Michel, est coupée en deux depuis le 21 mai dernier.

Une section avait été emportée par un éboulis provoqué par des pluies diluviennes. Un cratère d'une quarantaine de mètres s'était alors formé. Des travaux de stabilisation avaient été réalisés au début du mois de juin, mais rien n'a évolué depuis ce temps.

On évoquait alors une réparation prévue cet automne. Or, la municipalité indique qu'il est maintenant question de travaux effectués en janvier prochain.

Le propriétaire d'une maison située à quelques pieds du cratère multiplie les démarches pour savoir à quoi s'en tenir. Sa propriété est habitable, mais il redoute déjà l'arrivée du printemps.

«Pour nous, c'est plus si la maison tombe au printemps parce que ça n'a pas été réparé. Si on a la même quantité d'eau et qu'elle tombe au printemps, on ne sera pas assurés», s’est inquiété Patrick Milot.

«Nos assurances ne couvrent pas les glissements de terrain. Donc, ça serait le "fun" que ça soit réglé avant le printemps», a-t-il ajouté.

La responsabilité de la réparation appartient à Saint-Célestin, mais étant donné les circonstances, le village s'est tourné vers Transports Québec pour obtenir du soutien technique et financier.

Le maire Maurice Morin, qui au départ appelait à la patience dans ce dossier, commence maintenant à en manquer lui-même.

«Là, ça commence à gronder. Un peu tout le monde commence à trouver que ça prend du temps et ils ont pleinement raison», a dit M. Morin avec une pointe d'exaspération dans la voix.