La section québécoise de la GRC se fait taper sur les doigts

Le guide utilisé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) alors que des milliers de réfugiés franchissaient illégalement la frontière l'été dernier a été modifié et sera bientôt remplacé par un nouveau document se fondant sur les «principes d'égalité et de non-discrimination», a indiqué vendredi la police nationale canadienne.

La Direction générale de la GRC tape sur les doigts de l'équipe de la Division C, soit celle du Québec, qui «n’était pas autorisée» à utiliser un tel guide pendant la crise des migrants.

Le «Toronto Star» rapportait cette semaine que des agents demandaient aux réfugiés leur opinion sur les attaques terroristes ou sur le groupe armé État islamique, notamment. Le Nouveau Parti démocratique avait par la suite accusé la GRC d’avoir fait du profilage religieux auprès des demandeurs d’asile.

Selon la GRC, la révision du guide actuel a permis de retirer trois questions.

«Un examen approfondi est en cours afin de cerner la nature des données recueillies», qui seront «possiblement conservées», a-t-on précisé, par communiqué.

Mais une fois que le nouveau guide en cours de rédaction sera prêt, l’actuel document sera mis au rancart.

La GRC souhaite que le nouveau guide «respecte la Politique sur les services de police dépourvus de préjugés, qui se fonde sur les principes d'égalité et de non-discrimination, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que la mission, la vision et les valeurs de la GRC», a-t-on indiqué.

«Pour offrir des services de police dépourvus de préjugés, il faut que tous les employés de la GRC traitent équitablement toutes les personnes dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, conformément à la loi et sans abus de pouvoir. La GRC ne cible aucune personne ni aucun groupe en se fiant uniquement à sa race, à son sexe, à son ethnie ou à sa religion. Elle se concentre sur les comportements observés ou présumés en lien avec la criminalité», a-t-on poursuivi.