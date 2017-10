La suite du film Beetlejuice en chantier

Selon Deadline, le scénariste Mike Vukadinovich aurait été recruté pour rédiger le script de la suite de Beetlejuice, le film original de Tim Burton sorti en 1988, avec Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder et Michael Keaton.

Mike Vukadinovich écrirait le scénario pour Warner Bros dans l’attente du retour de Tim Burton aux manettes et de l’acteur Michael Keaton, qui détenait le rôle principal.

Des mises au point pour la suite de Beetlejuice doivent encore avoir lieu avec le réalisateur et l’acteur, qui sont actuellement en train de tourner le remake en live-action de Dumbo pour Walt Disney. Néanmoins, ils ont tous les deux fait part de leur intérêt pour le projet par le passé. Seth Grahame-Smith, qui a écrit la première version du script de Beetlejuice 2, et David Katzenberg de KatzSmith Productions ont signé pour produire la suite. Aucune date de production n’a encore été planifiée pour le projet, qui est en gestation depuis 2013.

Le réalisateur Tim Burton avait précédemment assuré qu’il ne s’occuperait pas de Beetlejuice 2 tant que la trame ne serait pas parfaite. « C’est quelque chose que j’aimerais vraiment faire dans de bonnes conditions, et c’est l’un de ces films qui doit être bien fait, avait-il déclaré l’an dernier lors d’une conférence de presse pour son film Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce n’est pas un genre de film qui nécessite une suite, ce n’est pas la trilogie Beetlejuice. Donc c’est quelque chose qui se fera si les éléments convergent correctement - parce que j’adore le personnage et Michael (Keaton) est incroyable dedans, donc ouais nous verrons. Mais il n’y a rien de concret pour l’instant. »

L’actrice Winona Ryder a aussi récemment fait part de son intérêt pour déterrer son personnage hanté, l’adolescente Lydia Deetz, dans une suite éventuelle. « Si tout s’assemble et si le script est vraiment bien, et que Michael (Keaton) et Tim (Burton) sont impliqués, j’en suis... Mais je n’en ai vraiment aucune idée pour le moment», avait-elle confié à WENN.