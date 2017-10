Les chauffeurs d'autobus enclenchent des moyens de pression

La tension monte à la Société de transport en commun de Trois-Rivières (STTR). Les 105 chauffeurs enclenchent des moyens de pression en cessant, comme premier geste, de porter leur uniforme de travail.

Le syndicat avait obtenu de ses membres en juin un mandat de grève. Il n'exclut pas d'y avoir recours. Un plan de services essentiels vient d'ailleurs d'être remis à l'employeur en guise d'étape préalable.

Les négociations avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective ont été rompues. Le litige porte en particulier sur la réforme du service de transport qu'envisage de lancer la STTR. Les chauffeurs craignent de voir leur sécurité d'emploi être compromise et craignent le recours à la sous-traitance.

«L'élément clé c'est la refonte du plan dans lequel il y a beaucoup de variables qui sont inconnues. Ça génère beaucoup d'insécurité», explique Nina Laflamme, du Syndicat canadien de la fonction publique. Les chauffeurs dénoncent également les conditions spartiates dans ce qui leur sert de salle de repos aux deux principaux terminus.

Il s'agit de modestes réduits abritant une toilette pour homme et femme, un lavabo, un distributeur d'eau et un four à micro-ondes. Les chauffeurs doivent préparer leur repas près de la cuvette.

«Ce n'est pas très salubre comme situation», observe avec dégoût le président du syndicat, Donald Simard.