Les endroits les plus effrayants au pays

À quelques semaines de l'Halloween, et en plein vendredi 13, Google dévoile le top 10 des endroits les plus effrayants au Canada.

Sur l'ensemble des lieux sélectionnés, on en retrouve un au Québec. Sauriez-vous deviner lequel?

Le top 10 des endroits Street View les plus effrayants selon Google Canada

10. Darke Hall, Regina, Saskatchewan

Construit vers la fin des années 1920, Darke Hall est devenu une relique historique des arts de la scène. Vous pouvez toujours assister à un spectacle dans cette salle de nos jours, mais si l’on en croit les rumeurs, le fantôme de Francis Darke (personnage qui donna son nom à la salle) aime bien apparaître pendant les concerts, prendre un siège puis disparaître lorsque le spectacle prend fin. Plusieurs artistes s’y étant présentés affirment l’avoir vu pendant leur prestation, son chapeau haut de forme ne passant pas inaperçu, toujours assis au même endroit.

9. Restaurant The Five Fishermen, Halifax, Nouvelle-Écosse

L’endroit est de nos jours un restaurant de poissons et fruits de mer populaire, mais ce fut jadis la première morgue de la ville. Elle servit à accueillir les dépouilles récupérées après deux événements horribles : l’explosion d’Halifax et le naufrage du Titanic. L’ancienne salle d’embaumement a depuis été convertie en salle à manger privée. Les employés et les invités ont tous rapporté avoir entendu des bruits de pas, des lumières qui s’allument et s’éteignent, les robinets qui coulent subitement et une femme qui pleure. Une petite fille a également été aperçue dans la toilette des femmes. Convives, soyez sur vos gardes!

8. Capitol Theatre, Moncton, Nouveau-Brunswick

Des visiteurs du théâtre ont signalé la présence de deux fantômes, qui ont tragiquement perdu la vie sur les lieux. Un pompier est mort en 1926 après avoir répondu à une alerte d’incendie, lorsque la scène principale s’est effondrée sur lui; depuis, il hante la salle depuis son propre siège. On dit qu’il fait sentir sa présence lorsque des brises fraîches traversent le théâtre. Jusqu’à présent, cet homme serait le seul pompier de Moncton à avoir perdu la vie en répondant à un incendie. La rumeur veut que le fantôme d’une petite fille, qui serait morte en déboulant l’escalier, soit visible derrière le comptoir de la billetterie en soirée.

7. West Point Lighthouse Inn, O’Leary, Île-du-Prince-Édouard

La toute première auberge au Canada à être aussi un phare, cet emplacement célèbre et destination touristique populaire est reconnu comme étant hanté par son premier propriétaire, William MacDonald, que l’on aperçoit souvent dans les corridors. Un navire fantôme en flammes a aussi été aperçu à une certaine distance de la rive. Selon la légende, il s’agirait d’un navire fantôme dont les pauvres matelots sont condamnés à naviguer les mers pour l’éternité.

6. Fort Garry Hotel, Winnipeg, Manitoba

Après avoir reçu la nouvelle de la mort de son mari dans un accident de voiture, une femme se serait pendue dans le garde-robe de la chambre 202. Elle continue à hanter la chambre en attendant le retour de son époux, apparaissant aux invités vêtue d’une cape et se tenant au pied de leur lit. Des membres du personnel de l’hôtel affirment avoir vu du sang dégouliner des murs de la chambre 202. La dame aurait même été aperçue à l’extérieur de la chambre, en pleurs dans un coin du hall de l’hôtel. Certains invités ont même vu d’autres fantômes se promenant dans les environs.

5. Banff Springs Hotel, Banff Alberta

Plusieurs apparitions de fantômes ont été signalées par le personnel de l’hôtel et par les visiteurs du Banff Springs Hotel. Parmi eux, les plus remarquables sont cette jeune mariée, morte d’un cou cassé le jour de son mariage, et un chasseur à la retraite au nom de Sam Macauley, mort immédiatement après avoir annoncé sa retraite. On raconte que ces deux personnages hantent l’hôtel, respectivement habillés d’une robe de mariée et d’un uniforme complet.

4. Château Laurier, Ottawa, Ontario

Le magnat de l’industrie Charles Melville Hays a fait construire le Fairmount Château Laurier, situé au centre-ville d’Ottawa. Cependant, il ne vit jamais l’édifice, car il trouva la mort dans le naufrage du Titanic, quelques jours seulement avant l’ouverture officielle de l’hôtel en 1912. On raconte que son esprit y est retourné peu après son décès et n’a jamais quitté les lieux. Depuis, plusieurs employés et invités de l’hôtel déclarent avoir entendu des bruits étranges et vu des apparitions fantomatiques.

3. Plaines d’Abraham, Ville de Québec

Étant l’emplacement de l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire du Canada, il n’est pas difficile de croire que plusieurs personnes ont vu les spectres de soldats apparaissant à divers endroits sur les plaines elles-mêmes et dans les tunnels. L’odeur de la fumée de canon et d’autres activités et des bruits de bataille ont également été signalés.

2. Keg Mansion House, Toronto, Ontario

À l’époque où le Keg était le manoir Massey, une des femmes de chambre s’est pendue dans le vestibule. Plusieurs signalements ont été faits par des clients du restaurant concernant des événements à donner froid dans le dos, y compris des apparitions de la femme de chambre pendue au bout d’une corde à l’entrée principale, des bruits de pas d’enfants au premier étage et une présence spectrale dans la toilette des dames au second étage.

1. Craigdarroch Castle, Victoria, B.C

Le château de Craigdarroch se dresse sur une colline surplombant Victoria. Construit par Robert Dunsmuir, l’homme le plus riche et le plus important de l’ouest du Canada à l’époque, la résidence était encore en construction lorsqu’il mourut en 1889. Les rumeurs d’activités paranormales foisonnent, y compris un piano qui joue tout seul, des apparitions du spectre d’une femme vêtue de blanc et des objets qui se déplacent sans qu’on ne les touche. Entrez... si vous l’osez! Les images de Craigdarroch Castle disponibles sur Street View vous permettent d’y entrer et de visiter les lieux hantés pour constater ces activités par vous-même.