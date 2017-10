Les secrets pour choisir son matelas au meilleur prix

Parce qu'il vous accompagnera pendant au moins 4000 nuits, le choix de votre matelas est crucial. Ce qui semble confortable pour certains est un supplice pour d’autres. Il existe cependant des astuces universelles pour s’assurer que le matelas que nous achetons sera pleinement satisfaisant. Le Québec Matin a rencontré Claude Savoie, fabriquant de matelas sur mesure chez Matelas Personnel à Montréal. Voici ces recommandations.

Choisir un matelas doté d’une fermeture éclair. La fermeture éclair sur le coussinet permettra de modifier la fermeté d’un matelas et de l’ajuster à vos besoins. Si après quelques jours, voire quelques mois, vous souhaitez changer le confort du matelas, vous pourrez remplacer la mousse et l’adapter jusqu’à pleine satisfaction.

Opter pour un matelas réversible. Ils sont de plus en plus rares sur le marché, mais ces matelas « 2 côtés » permettent de prolonger considérablement la durée de vie utile.

S’assurer d’un revêtement résistant. Certains revêtements tendent à s’étirer ou à s’effilocher. Assurez-vous qu’il soit résistant aux taches et durable.

Acheter un sommier solide et muni de plusieurs lattes de bois. Ce type de sommier sera bon à vie. Il soutiendra votre matelas pour éviter d’éventuelles déformations. Un bon sommier ne doit faire aucun bruit.

Attention à la mousse mémoire! Il s’agit souvent d’un argument de vente pour promouvoir des produits hauts de gamme. Or, certaine mousse mémoire peuvent se dégrader rapidement et perdre de leur densité. Les matelas de mousse et de latex sont généralement plus durables et conservent leur fermeté plus longtemps.

Être satisfait dès la première nuit. Le consommateur doit apprécier le confort de son matelas dès le premier essai. Il doit éviter de se dire « je vais m’y faire » ou « je vais m’habituer à mon matelas ». Sinon, il risque d’être amèrement déçu de sa décision pendant plusieurs années.

Pas besoin de dépenser des milliers de dollars. Dépendamment du type et du format de matelas, les prix raisonnables oscillent entre 600$ et 1200$. Au-delà de ces prix, posez des questions et évaluez les arguments fournis par le vendeur.

