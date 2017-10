Shannen Doherty partage une photo de sa chimiothérapie

Shannen Doherty a posté sur Instagram, jeudi, une image d'elle-même en larmes suite à la perte de ses cheveux alors qu'elle effectuait son traitement contre son cancer du sein.

La star, qui a été diagnostiquée en août 2015 et est entrée en rémission en avril dernier, a détaillé son calvaire dans la légende de l'image.

«Cette image est tellement personnelle pour moi, a-t-elle écrit. J'avais commencé la chimiothérapie en utilisant un casque réfrigérant (dispositif conçu pour réduire la perte de cheveux) dans l'espoir de ne pas perdre mes cheveux. Le résultat final était des touffes dans mes mains. J’étais malade, j’avais l’impression de me perdre moi-même. De nouvelles personnes sont arrivées dans ma vie, d’autres sont parties. J’ai été faible et j’ai été forte. Je me sentais laide et encore plus belle à l'intérieur que je ne l'avais jamais ressenti auparavant, je m’en souviens comme si c’était hier, comme si c’était il y a une minute.»

L'actrice de 46 ans a également rappelé les différentes étapes qu'elle a traversées en luttant contre son cancer, et a noté que même si elle a vaincu sa maladie, elle l'affecte encore à ce jour.

Elle a ajouté: «Le cancer a tant de phases : choc, déni, acceptation, colère, ressentiment, révolte, peur, appréciation, beauté. Rémission. Même après ça, de nouvelles phases arrivent. Le cancer est avec vous pour toujours. Ceux qui l’ont vécu savent que même une fois que vous lui avez botté les fesses, il a toujours un impact sur vous, en bien et en mal. Vous continuez à traverser des montagnes russes d’émotions, vous avez toujours besoin de soutien et d'amour, et vous pouvez toujours saisir la vie et vivre, vivre, vivre. #cancer #cancerslayer».

Shannen Doherty a souvent partagé des mises à jour sur ses progrès et l’avancée de son traitement via les réseaux sociaux, ce qui lui a valu un énorme soutien de la part de ses fans et d’amis célèbres sur Internet.