Un arbre ravagé par le feu de l’intérieur en Californie

Les incendies dévastateurs qui ravagent la Californie depuis le début de la semaine ont calciné des dizaines de milliers d’hectares et fait au moins 32 morts.

Dans le comté de Sonoma, une région viticole durement touchée où des ordres d’évacuation sont toujours en vigueur, un automobiliste a été témoin d’une scène aussi spectaculaire qu’inédite.

Capture d'écran CNN

Alors qu’il était au volant de son véhicule à la recherche de chemins pour fuir les flammes qui se rapprochaient dangereusement de son quartier, Matthew McDermott a croisé sur sa route un immense arbre qui brûlait... de l’intérieur ! Le feu semblait alimenté du dedans de l’arbre.

Sur des images qu’il a fait parvenir à CNN, on peut voir le feu s’échapper par plusieurs gros trous dans l’écorce de l’arbre, comme si les flammes et les braises le consumaient du dedans, créant le spectacle d’une lueur ardente à la fois impressionnante et menaçante.