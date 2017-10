Une résidence pour personnes handicapées en péril

Une vingtaine de personnes lourdement handicapées de Trois-Rivières vivent un grand stress ces jours-ci.

Leur résidence adaptée pourrait fermer ses portes en raison de graves problèmes financiers, selon une exclusivité de TVA Nouvelles.

«On est autonome et ça en prendrait d'autres des résidences comme ici», lance Monique Lambert, une résidente inquiète.

L'Entre-Deux accueille 24 résidents handicapés dans deux bâtiments, à Trois-Rivières et dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. La corporation fait face à une dette accumulée de 125 000$. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'endroit fait les manchettes à cause de sa mauvaise gestion.

«On avait souvent des gestionnaires qui étaient plus des coordonnateurs, plus au niveau humain et moins au niveau administratif et des budgets», explique la directrice par intérim, Hélène Duplessis.

Les locataires ont reçu une convocation à une réunion qui se tiendra dans une semaine. L'avenir de leur résidence est sur la table.

«La première option, c'était la fermeture, mais ça doit être fait à l'unanimité et les gens ne veulent pas partir», ajoute la directrice.

Il s’agit d’une nouvelle difficile à encaisser pour les résidents. Ils ne se voient tout simplement pas aller vivre ailleurs.

«On est trop jeune pour aller dans des places où on serait avec des gens plus vieux», affirme Monique Lambert.

«J'ai peur que ça ferme et que je sois obligée d'aller dans une famille d'accueil», craint Carole Cloutier.

La décision sera prise le 20 octobre. Si la résidence reste ouverte, elle devra assurément se soumettre à un plan de restructuration serré pour pouvoir retrouver sa santé financière.