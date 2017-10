Annie Villeneuve: mission accomplie

La chanteuse Annie Villeneuve s’apprête à parcourir les routes du Québec afin de présenter à ses fans les chansons de son plus récent album, 5, sorti au printemps dernier. Notre journaliste l’a rencontrée pour discuter avec elle de cet opus si cher à son coeur.

Annie, que représente ce cinquième album pour toi?

«La sortie de ce disque m’a confirmé que je ne veux plus jamais vivre autrement que maintenant. Je vais poursuivre mes rêves et y croire. Ç’a été un défi de faire ce disque, mais j’y suis parvenue et j’en suis particulièrement fière, surtout que j’ai composé les mélodies et écrit les paroles de plusieurs pièces.»

Quels thèmes abordes-tu dans tes chansons?

«Cet album est bien différent des précédents. J’y aborde plusieurs thèmes, dont l’insomnie, les relations amoureuses passées, la prostitution... Il y a aussi une chanson qui parle des commotions cérébrales, dans laquelle je rends hommage au courage de mon ex, Guillaume Latendresse. J’en ai fait une pour ma fille, et il y a une magnifique pièce qui parle de ce qui s’est passé au Bataclan, en France. Marc Dupré a composé la musique à partir d’un texte que j’ai moi-même écrit.»

Il y a aussi une chanson qui résulte du vote des gens...

«Oui. Je voulais faire une reprise d’une chanson anglophone, et j’ai demandé aux gens de voter. C’est la pièce I Want to Know What Love Is, du groupe Foreigner, qui a eu le plus de votes. Elle est donc sur mon album.»

Tu présenteras bientôt les oeuvres de cet album original dans le cadre d’une tournée à travers le Québec, ce qui marquera un grand retour sur scène en solo pour toi. Comment vis-tu ça?

«Je ne suis pas trop rouillée, car la comédie musicale Grease m’a menée à faire de la scène. En ce qui concerne mon spectacle, je suis bien préparée. Je suis en pleine possession de mes moyens et j’ai confiance en mes réflexes. De plus, comme je produis moi-même cette tournée, il y a une partie entrepreneuriale qui vient avec tout ça et qui m’excite vraiment.»

Tu as maintenant cinq albums à ton actif. Est-ce plus facile ou plus difficile de choisir ton répertoire sur scène?

«C’est difficile de choisir. Je pensais que ce serait plus simple en ayant l’embarras du choix, mais c’est le contraire. Il y a des chansons qui s’imposent d’elles-mêmes et d’autres pour lesquelles je dois décider. Je vais faire de petits medleys, mais c’est certain que Tomber à l’eau, Un ange qui passe et Un homme sont des incontournables.»

À quoi peut-on s’attendre de ce spectacle?

«À plein de belles surprises! J’aimerais, entre autres choses, pouvoir m’accompagner au piano ou à la guitare. Je souhaite aussi toucher un peu les percussions et écrire un numéro sur les comédies musicales. Je vais aussi me raconter un peu au public. Je vais présenter ce spectacle jusqu’en avril, puis, durant la période estivale, je vais le modifier un peu pour les festivals.»

Au cours des prochaines semaines, tu présenteras, en collaboration avec Musicor, trois prestations vidéos sur la page Facebook de «7 Jours». Que peux-tu nous dire à propos de ces capsules?

«Je vais chanter Lève les yeux en version piano-voix et I Want to Know What Love Is seule au piano. Il y aura aussi une troisième chanson, mais je la garde secrète pour créer la surprise. Chose certaine, ce sera bien différent de ce qu’on peut entendre sur l’album!»

L’album 5 est offert en ligne et en magasin.