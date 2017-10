Bob Weinstein conseille à l'Académie des Oscars de renvoyer son frère

Alors que l'Académie qui remet les prestigieux Oscars était en réunion d'urgence samedi pour décider d'éventuelles sanctions contre le producteur Harvey Weinstein, son frère Bob a accordé une entrevue au Hollywood Reporter.

Harvey Weinstein et son frère Bob ont gagné 81 Oscars lors de leur carrière chez Miramax et la Weinstein Company (TWC), maisons de production qu'ils ont cofondées, d'après le site de TWC. Harvey lui-même a gagné une statuette de meilleur film de l'année pour «Shakespeare in love». Aujourd'hui accusé de harcèlement sexuel, d’agressions ou de viol par une trentaine de femmes et actrices, Harvey Weinstein pourrait être renvoyé de l'Académie des Oscars.

Bob Weinstein a déclaré samedi au Hollywood Reporter qu'il savait que son frère trompait sa femme, mais qu'il ignorait l'étendue de son comportement «malade et dépravé».

«Ce n'était même pas comme s’il avait une maîtresse. C'était l'un après l'autre et ça, je le savais (...) Mais je ne savais pas quel type de prédateur il était. Et la façon dont il convainquait les gens de faire ces choses? Je pensais que c'était des situations consenties.»

Il a expliqué qu’il n’avait pratiquement pas parlé avec son frère lors des 5 dernières années, mais qu’il pensait que l’Académie des Oscars devrait expulser Harvey. «J’allais justement écrire à l’Académie. Je vais le faire. Je vais leur dire qu’ils devraient le renvoyer définitivement.»

Angelina Jolie, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Lea Seydoux, Judith Godrèche, Angie Everhart, parmi beaucoup d'autres, ont brisé le silence, dévoilant l’horreur des agressions et d'un comportement qui durent depuis des années à Hollywood.

Une autre institution phare d'Hollywood, le syndicat des producteurs américains, se réunit également samedi et doit envisager «des procédures disciplinaires».