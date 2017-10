Celle qui accuse Nelly de viol ne veut plus témoigner

La femme qui accuse Nelly de viol demande à la police d’abandonner les charges contre le rappeur. Son avocate, Karen Koehler, a annoncé que sa cliente a changé d’avis et ne souhaite pas témoigner contre le chanteur.

Dans un courrier envoyé à TMZ, l’avocate explique : «Nous ne vivons pas dans une société où une jeune étudiante de 21 ans se sent assez en sécurité pour poursuivre des charges criminelles contre une célébrité dans une affaire de viol avéré... Qui va la croire? Les gens disent déjà des choses horribles sur elle. Elle ne peut pas supporter cela. Elle est sur le point de craquer».

L’avocate s’en prend aussi à la façon dont l’affaire a été prise en charge, notamment le fait que les forces de l'ordre ont promis à sa cliente que personne ne serait au courant de leur entretien pour discuter de l’affaire jusqu’à ce que l’affaire soit close, alors que les médias ont été immédiatement alertés.

De son côté, Nelly a toujours nié les faits.

«Je suis plus que choqué d’avoir été la cible de fausses allégations. Je suis complètement innocent. J’ai confiance que lorsque les faits seront examinés, tout sera clair et que je suis victime de fausses allégations. Je vous l’assure, je vais prendre toutes les mesures légales pour répondre à cette diffamation... Pour être très clair, aucune charge ne pèse contre moi et aucune caution n’a été réclamée. J’ai été relâché (de garde à vue) en attendant la suite de l’enquête», avait déclaré Nelly après son arrestation.