Cirque Éloize, explorateur de sens depuis 25 ans

Depuis presque 25 ans, le Cirque Éloize explore toujours davantage les sens, posant ainsi à chaque création de nouveaux jalons pour l’art circassien.

D’ailleurs, Jeannot Painchaud, le président et directeur de la création de la troupe montréalaise, ne s’en cache pas. Il cherche toujours à pousser plus loin l’expérience sensorielle au fil de ses 11 et bientôt 12 spectacles. «Aujourd’hui, sur scène, on a besoin de stimuler tous les sens. On parle d’immersion. On veut envelopper le spectateur avant même le spectacle jusqu’à la sortie.»Comédies musicales

Sa plus récente production «Saloon» et celle qui prendra la route à l’automne 2018 pour souligner le 25e anniversaire d’Éloize non seulement intègrent les éléments-signatures - théâtre, humour, danse et arts du cirque -, mais prennent en plus une tangente qui s’apparente aux comédies musicales. «C’est voulu. Quand je me suis assis avec le metteur en scène (Emmanuel Guillaume), je voyais là une alliance naturelle avec le cirque, quelque chose qui marchait bien. Je m’en vais vers ça.»«Pour toujours repousser les limites du cirque contemporain, enchaîne-t-il, il faut poser de nouveaux jalons.

Par exemple, avec «Cirque Orchestra» présenté au Festival international de Lanaudière en 1999, c’était la première fois qu’on mêlait un orchestre de musique classique avec des acrobates et des danseurs contemporains. Là, le côté comédie musicale, cinématographique et «cartoonesque» sont les nouveaux éléments dans «Saloon», qu’on va également retrouver dans le prochain show.» Viendra-t-on un jour à voir des chanteurs-acrobates? «Pourquoi pas», lance-t-il.

De la roue Cyr au violon

Car, une autre pièce-clé réside dans la multidisciplinarité des talents. Dans «Saloon» notamment, l’acrobate Shena Tschofen passe sans effort de la roue Cyr au violon. «Chaque artiste chez nous est multidisciplinaire, tous exploitent leur plein potentiel», indique le Madelinot, qui a cofondé la compagnie installée dans l’ancienne gare Dalhousie avec la regrettée conceptrice et productrice Julie Hamelin et Daniel Cyr, le concepteur de la roue qui porte son nom.«C’est important que les artistes s’approprient le spectacle. S’ils ont toujours voulu danser ou chanter, on essaie.»

Trop tôt pour dévoiler le titre et les grandes lignes du spectacle-anniversaire dont un premier extrait pourrait être présenté au printemps, on sait toutefois que, tout comme «Saloon», 12 artistes seront mis en piste et s’arrêteront en décembre 2019 dans la salle de 900 places du 13ème Art, le nouveau théâtre de Juste pour rire à Paris.«Le spectacle sera lié à ce qu’on fait depuis 25 ans à travers le monde. En ce moment, nous avons trois shows sur la route, «iD», «Cirkopolis» et «Saloon». En 2018, s’ajoutera celui-ci. L’an prochain, «iD» ne tournera plus comme il le fait depuis sept ans. On va le sortir des circuits de tournées annuelles et le proposer dans des projets spéciaux.»

Acclamé à Londres et à Paris

Après 25 ans, le Cirque Éloize n’a plus à se défricher un circuit désormais bien établi. D’ailleurs, le 5 octobre dernier, non seulement a-t-il lancé pour la première fois de son histoire ses productions en même temps des deux côtés de la Manche - à Londres et à Paris -, mais y a été acclamé par la critique comme une valeur sûre.

Dans la capitale anglaise, les médias, dont «The Upmoming» et le «London Theater1» ont attribué une note parfaite à «Saloon» présenté au Peacock Theater, tandis que dans la Ville Lumière, le magazine culturel «Télérama» a été dithyrambique envers «Cirkopolis», le qualifiant de «brillant, esthétique et émouvant». Même son de cloche du côté des journaux gratuits «CNews Matin» et «Sortir à Paris». «Le Figaro» est l’un des rares à ne pas avoir porté la prestation aux nues, la jugeant «un brin trop sage», tout en concédant qu’elle donne «envie de retourner au 13ème Art».

«C’est très important d’avoir une vitrine dans les grandes capitales culturelles. Paris et Londres, ça nous permet d’inviter des diffuseurs de partout: Portugais, Japonais, Écossais et Français. Ça assoit la crédibilité», détaille celui qui a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec l'été dernier et dont la troupe est à son cinquième passage à Londres (trois au Peacock Theather), et a déjà fait sept tournées à Paris.

Le 13ème Art

«Ce qui est bien, poursuit-il, c’est d’avoir stabilisé les routes, les circuits. Dans les premières années, tu cherches des opportunités. Grâce à notre expérience et notre réputation, on peut désormais revenir sur les marchés principaux à travers le monde.»À ce titre, l’ancien saltimbanque accueille à bras grands ouverts son partenariat de cinq ans renouvelable avec le 13ème Art.

«De pouvoir s’y installer chaque année en décembre, on sera donc dans le circuit des spectacles de Noël à Paris, à commencer par «Saloon» en 2018. On a souvent changé de théâtre à Paris, là de pouvoir s’établir à la même place, c’est une très bonne idée.»