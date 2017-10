Des animaux exotiques visibles à Québec

Des milliers de personnes sont attendues au centre commercial Fleur de Lys à Québec, à l’occasion du Salon des animaux exotiques.

Les visiteurs ont pu découvrir un lion, un tigre, des renards, un kangourou, des wallabies, des lémuriens, et même des macaques japonais...

«Le but de l’événement c’est de rassembler plusieurs zoos et éleveurs pour éduquer les gens. On amène les animaux qui sont sujets à être en voie d’extinction, et on essaie de briser les mythes faussement répandus pour sensibiliser les gens», explique Alessandra, organisatrice de l’événement.

Les animaux présentés au public ont été sauvés et ne peuvent plus vivre dans la nature, comme un renard heurté par un véhicule et qui est devenu à 80% aveugle.