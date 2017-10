Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), en partenariat avec le Barreau du Québec, tient sa clinique juridique téléphonique, samedi et dimanche, pendant laquelle des avocats et des notaires bénévoles offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone.

Qu’il s’agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail, à la gestion des successions ou autres, ce rendez-vous est l’occasion pour les citoyens de s’informer de leurs droits et leurs obligations.

«Il s'agit d'un service efficace et accessible à tous qui permet de répondre aux besoins grandissants de la population en matière de justice. Nous désirons pouvoir offrir ce type de services juridiques gratuits sur une base encore plus courante», a indiqué Me Sophia M. Rossi, présidente du JBM.

Les avocats et les notaires prendront les appels de partout au Québec, entre 9 h et 16 h 30, au numéro suivant: 1 844 779-6232.