«Goodbye Christopher Robin»: la fin de l’innocence

En présentant la vie d’Alan Alexander Milne, l’auteur de Winnie l’ourson, au travers du prisme de la Première Guerre mondiale, le film s’attarde sur un épisode méconnu de la vie de l’auteur.

Si l’on sait que Winnie l’ourson a été nommé ainsi à cause d’un ours appelé Winnie (contraction de Winnipeg) du zoo de Londres et que le fameux Christopher Robin des contes pour enfants est le prénom du fils de l’auteur, il faut avouer que les lecteurs ne connaissent pas grand-chose de la vie d’A.A. Milne (incarné avec beaucoup de conviction par Domhnall Gleeson).

L’auteur, un dramaturge, revient des tranchées de la Première Guerre mondiale et en porte les séquelles psychologiques. Un feu d’artifice, une lumière un peu vive, l’éclatement d’un ballon, le son d’un bouchon de champagne qui saute ou le bruit des mouches lui évoque l’horreur des champs de bataille et le tétanise d’appréhension. Sa femme, Daphne (Margot Robbie dont la prestation n’a rien d’exceptionnel), le soutient du mieux qu’elle peut, sans bien comprendre de quoi il souffre.

Après la naissance de leur fils Christopher (le jeune Will Tilston est assuré de charmer les cinéphiles), et le déménagement de la famille dans le calme de la campagne du Sussex, Milne se pose des questions sur l’utilité de ses œuvres dans un contexte d’après-guerre. Naturellement, et parce que sa femme invente des aventures aux animaux en peluche de Christopher Robin, l’écrivain crée le fameux Winnie l’ourson. Le livre obtient un succès immédiat et planétaire qui dépasse les Milne et plonge le garçonnet dans les affres de la célébrité.

Dès la première scène, «Goodbye Christopher Robin» joue sur le fait que Christopher se trouve, en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, les scénaristes Frank Cottrell-Boyce («The Railway Man») et Simon Vaughan (la télésérie «Guerre et paix») ajoutant un élément tragique en faisant croire aux spectateurs que le jeune homme est mort. Le long métrage réalisé adéquatement et de manière classique par Simon Curtis («La dame en or») oscille ensuite entre le drame de l’enfance gâchée du garçonnet (ses parents s’occupent peu de lui, le laissant aux soins de sa nounou, jouée par Kelly McDonald, avant qu’il devienne une célébrité avec tous les problèmes que cela suppose) et la magie de la création littéraire, parfaitement mise en image par les dessins d’Ernest Howard Shepard (Stephen Campbell Moore), illustrateur de «Winnie l’ourson» et ami de Milne.

Le portrait de la société de l’époque, avec ses règles incompréhensibles aujourd’hui, les faits méconnus sur la genèse de «Winnie l’ourson», le syndrome de stress post-traumatique vécu par les soldats, l’enfance sacrifiée au nom de la célébrité, l’amour mal exprimé d’un père et d’une mère sont autant d’éléments explorés au cours des 107 minutes de la projection. Et, si l’on cherche un mouchoir à de nombreuses reprises, on ne peut s’empêcher de penser que le film aurait gagné en qualité en évitant la tentation du fourre-tout.