«Harvey Weinstein s’est masturbé devant moi»

Angie Everhart a décidé de briser elle aussi le silence sur le comportement d’Harvey Weinstein, mis en lumière tout d’abord dans le New York Times, puis par une longue enquête recoupée de témoignages réalisée par Ronan Farrow pour le New Yorker.

La mannequin devenue actrice a elle aussi rencontré le producteur aujourd’hui déchu et elle aussi raconte la même histoire.

«Ce n’est vraiment pas facile d’en parler. J’étais sur le bateau d’un ami. Harvey est arrivé, il est venu devant moi, a baissé son pantalon, a fait son truc, a joui sur le sol, si vous voyez ce que je veux dire, remis son pantalon et a dit ‘’Tu es vraiment une gentille fille. Ne dis rien à personne’’, et il est parti », a confié Angie Everhart à TMZ.

Sur le moment, la jeune femme n’a pas voulu garder le secret et l’a dit aux personnes présentes sur le bateau. «Je l’ai dit aux gens sur le bateau. Je l’ai dit aux personnes qui étaient avec moi au dîner. Tout le monde m’a répondu ‘’Oh, c’est juste Harvey’’. Lorsque j’en ai parlé auparavant, personne n’a écouté et maintenant les gens écoutent et... Je suis contente que les gens écoutent pour ne plus que ça arrive, parce que ça n’est pas normal... Ce genre de comportement n’est pas bien», a-t-elle ajouté.

Elle pointe également du doigt le silence de l’industrie du cinéma : «Il n’y a pas une seule personne dans cette industrie qui ignorait qu’Harvey Weinstein était comme ça. S’ils connaissent Harvey, ils savent qu’il est comme ça ».

Angie Everhart demande également aux autres femmes ayant subi des violences de sortir de leur silence. «C’est quelque chose de très effrayant à Hollywood de parler comme ça à propos de quelqu’un d’aussi puissant qu’Harvey Weinstein. Il a étouffé des histoires, et il pourrait vous écraser de la même façon. Même quand je l’ai dit ce soir-là, personne n’y a prêté attention. Je suis vraiment contente que tout cela sorte », a ajouté Angie Everhart.