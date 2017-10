«Je vis l'une des plus belles périodes de ma vie» - Jean-Philippe Dion

À l’occasion de l’ouverture médiatique du plateau de «La vraie nature», Jean-Philippe Dion et son équipe ont vous nous faire vivre l’expérience que les invités connaîtront à l’émission, diffusée depuis le 8 octobre à TVA. «Échos vedettes» s’est rendu sur le lieu de tournage dans les Cantons-de-l’Est. Petit tour d’horizon du chalet et de son hôte.

Après une courte randonnée à ramer en chaloupe, nous arrivons au quai du chalet qui surplombe la rivière Yamaska et qui est situé à Lac-Brome. Le temps de prendre un apéro, Jean-Philippe Dion arrive pour nous proposer une visite guidée de la demeure que les Productions Déferlantes ont achetée pour les besoins de l’émission.

Il y a notamment un poulailler et, bien sûr, le chalet qui a été savamment décoré de divers objets, dont des instruments de musique et des photos d’enfance de Jean-Philippe.

«J’ai grandi à Lac-Brome. J’ai l’impression de vivre ma vraie nature. J’ai un chalet dans le coin», raconte celui qui pilote et coproduit «La vraie nature», adaptée de l’émission française «La parenthèse inattendue».

Parmi les personnalités qui viendront passer 24 heures au chalet pour parler de leurs moments marquants et de leur parcours, il y aura Mario Pelchat, Étienne Boulay, Mariana Mazza, Isabelle Boulay et Janette Bertrand.

«On ne cherche pas nécessairement à ce qu’il y ait un lien entre chacune des personnalités, mais au final, on en crée un parce que, quand chacun a raconté sa vie, on se rend compte que tout le monde est humain, que chacun a eu des écueils dans sa vie et que ceux-ci nous rendent tout simplement plus forts.»

En tant qu’hôte, Jean-Philippe s’est donné comme défi de ne pas animer, mais plutôt d’être à l’écoute de ses invités.

La radio au chalet

Comme les tournages, qui ont débuté à la fin août, se termineront à la fin octobre, un micro a été installé dans la chambre de l’animateur pour qu’il puisse coanimer son émission du midi, «Mitsou et Jean-Philippe», à la radio de Rythme FM, les jours où il est en tournage au chalet.

«Honnêtement, c’est comme si je n’arrivais pas à comprendre tout ce qui m’arrive en ce moment. De me retrouver avec une nouvelle émission à TVA et un show de radio qui porte mon nom, c’est le genre de choses auxquelles je n’osais même pas rêver quand j’étais jeune parce que je me disais que c’était pour les autres. Je vis vraiment l’une des plus belles périodes de ma vie. J’ai deux projets extraordinaires. Mitsou est une partenaire de travail incroyable. Je suis son producteur télé parce qu’on produit chez Productions Déferlantes l’émission ¨Mitsou et Léa¨. Je l’avais déjà interviewée à ¨Accès illimité¨. Que je puisse me retrouver à faire ce show-là avec elle, c’est bien parce qu’elle m’aide, me donne des conseils et me soutient. Je me sens à ma place en ce moment.»

Jean-Philippe produit aussi le documentaire «Bye» sur la santé mentale des jeunes, qu’on verra le 5 décembre à 21 h à ICI Radio-Canada Télé, et auquel a participé l’entrepreneur Alexandre Taillefer.

«L’année passée, ç’a été une année de remises en question par rapport à ce que je voulais faire de ma carrière et où je voulais m’en aller. C’est pour ça entre autres que j’ai décidé de prendre une pause d’¨Accès illimité¨. Je veux me ¨challenger¨. J’ai envie d’essayer autre chose, de me mettre en danger, de me servir aussi de mon rôle de producteur pour parler de sujets dont j’ai envie de parler et aussi de sortir, des fois, du milieu culturel.»

14 ans de vie à deux

Cet été, il a célébré ses 14 ans de vie avec son amoureux qui est comédien. «Cette année, on s’est offert un chalet dans les Cantons-de-l’Est. On a célébré ça là-bas tous les deux. On s’entraide chacun dans nos projets de carrière. C’est ça aussi qui fait que ça dure parce que chacun comprend les périodes de stress de l’autre. Je trouve que dans un couple, la recette, c’est l’entraide. C’est de comprendre ce que chacun vit. Des fois, l’un vit des périodes plus difficiles, et il faut que l’autre soit là pour lui. Des fois, l’autre va vivre des périodes extraordinaires, mais il ne faut pas être jaloux. Il faut juste être là pour l’appuyer, le soutenir et lui permettre de vivre ces moments-là. On est deux artistes et on se rejoint là-dedans. Chacun est fier de ce qui arrive à l’autre.»