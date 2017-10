Jérémy Demay: pile ou face

L’humoriste français originaire de Dijon, qui a fait de Montréal sa ville d’adoption, présente actuellement son second spectacle, Vivant. En discutant avec lui, nous avons appris comment il en est venu à choisir ce titre évocateur, mais aussi comment il a appris à tirer le meilleur de chaque épreuve que la vie a mis sur son chemin.

Jérémy, enfant, étais-tu plutôt un petit ange ou un petit diable?

«J’étais les deux. À huit ans, j’ai perdu mon père, et je pense que ç’a eu un profond impact sur moi. Perdre son père à cet âge, ce n’est pas normal. Ce n’est pas humain, en fait. Alors, je pense que j’ai eu des périodes où j’étais gentil, puis des périodes où j’étais très colérique. J’avais beaucoup de colère en moi.»

Avant tes huit ans, étais-tu un fils à papa ou à maman?

«C’est une bonne question. Plus un fils à maman, je pense. Mon père se préoccupait beaucoup de sa réussite professionnelle, alors il travaillait énormément. Quand il était là, il était totalement là, mais la semaine, on le voyait peu.»

À l’adolescence, étais-tu dégourdi ou plutôt timide?

«J’étais éveillé. J’étais créatif et je voulais toujours faire rire les gens. J’avais déjà ça en moi. J’étais très énergique, prêt à faire des bêtises. J’ai toujours été un peu comme ça!»

Avant ton arrivée au Québec, tu as étudié en marketing à Marseille. Avec le recul, dirais-tu que ç’a été une perte de temps ou que ç’a été utile?

«En tant que telles, les études n’ont servi à rien, mais ç’a été utile pour mille choses. De un, ça m’a permis de me faire un ami qui m’a fait comprendre que je voulais être humoriste dans la vie. De deux, mes études m’ont permis de voyager aux États-Unis et à Cuba, et d’apprendre d’autres langues. J’ai donc appris des choses qui me servent sur le plan humain, mais pas sur le plan professionnel.»

Les Canadiens de Montréal ou l’Olympique de Marseille?

«Je ne suis pas partisan d’une équipe en particulier. En fait, je suis fan de belles images de sport en général. Je dirais donc que je ne suis profondément ni l’un ni l’autre!»

Poutine ou cassoulet?

«J’aime la poutine une fois de temps en temps, et j’aime le cassoulet une fois de temps en temps. Je suis un peu des deux!»

Tu as déjà dit que tu préférais donner plutôt que recevoir, mais es-tu un bon «receveur» quand les gens veulent te faire plaisir?

«Il y a trois ou quatre ans, je suis allé manger avec Gilbert Rozon. À l’époque, j’avais moins d’argent qu’aujourd’hui. C’était plus difficile. À la fin du lunch, je lui ai dit: ¨Gilbert, me permets-tu de t’inviter?¨ De façon générale, on s’attend à ce que quelqu’un de très aisé financièrement te dise: ¨Mais non, oublie ça, je m’en occupe!¨ et c’est souvent ce qui arrive. Il m’a regardé et m’a dit: ¨Avec plaisir!¨ Donc, j’ai vu en face de moi un gars extrêmement riche qui acceptait avec joie une invitation, un cadeau. Ça m’a appris à le faire moi aussi. Si quelqu’un veut m’offrir quelque chose, je ne m’obstine plus: j’accepte. J’ai appris à recevoir sans me sentir coupable.»

Qu’est-ce qui est le plus important pour toi: la quête du bonheur ou la quête de sens?

«Celle du bonheur, du bien-être. J’ai passé une bonne partie de ma vie à vouloir avoir raison, ce qui revient un peu à la quête de sens, mais j’ai appris à lâcher prise par rapport à cette idée. Toujours vouloir avoir raison, désirer que les choses soient carrées et rationnelles, ça m’a rendu plus malheureux qu’heureux. Alors, je pense que c’est la quête du bonheur, de la légèreté qui est la plus importante, aujourd’hui.»

Tu as déjà parlé de la dépression que tu as faite il y a quelques années. Pour toi, était-ce une épreuve non nécessaire ou un passage obligé?

«Un passage obligé. C’est une période qui n’est pas du tout agréable à traverser, mais qui m’a appris tellement de choses. Ça m’a redirigé ailleurs, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Aujourd’hui, je ne vois pas comment j’aurais pu me rendre où je suis sans être d’abord passé par là. Cette dépression, je la remercie.»

Sur le plan de la drague, mesurer 6 pi 5 po, c’est un avantage ou un inconvénient?

«J’ai une blonde, mais je pense que, par le passé, ça m’a surtout avantagé. J’ai l’impression que les femmes aiment les grands gars. Ceci dit, un jour on m’a dit: ¨Allongés, on est tous égaux!¨ J’ai trouvé ça drôle!»

Derrière les fourneaux, es-tu un as du chaudron ou une calamité?

«Une calamité qui veut apprendre! J’ai une blonde qui me pousse, qui me tire vers le haut par rapport à la santé, et elle est très bonne cuisinière. Je suis très inspiré par ce qu’elle fait. Donc, je suis loin d’être un as, mais j’apprends tranquillement, à mon rythme. Aujourd’hui, je sais faire six ou sept déjeuners différents!»

Ultimement, aimerais-tu devenir un vieux sage ou demeurer un éternel enfant?

«Les deux! Un ami m’a fait réaliser dernièrement qu’on n’est pas qu’une seule chose: on est souvent les deux faces d’une même pièce. C’est un bel enseignement. Je pense qu’aujourd’hui, une part de moi est sage et une part de moi est enfant. J’aime parler de choses profondes, mais j’aime aussi quand on me raconte une bonne blague de pet. Les deux me font du bien.»

Pour connaître les dates de spectacles de la tournée Vivant, visitez jeremydemay.com.

Être vivant, c’est...

Nous avons demandé à Jérémy quel était le sens du titre de son tout nouveau spectacle, Vivant.

«Il y a quelques mois, j’ai lu cette phrase d’Oscar Wilde: ¨Peu de gens vivent, la plupart ne font qu’exister.¨ Ça m’a touché. J’ai commencé à me demander ce que ça signifiait pour moi, être vivant. Ça veut d’abord dire être connecté sur soi. Moi, j’ai passé une partie de ma vie à ne pas ressentir les émotions. Je répétais toujours que tout allait bien, même quand ce n’était pas le cas. Il y a des périodes pendant lesquelles j’ai ressenti de la colère, de la frustration et de la peine, mais je ne me suis pas permis de vivre ce qui m’habitait. Être vivant, ça passe aussi par le fait d’accepter que ma vie est le résultat des choix que j’ai faits. Ça signifie aussi d’accepter que je vieillis et qu’un jour, je ne serai plus là. Être vivant, c’est apprendre à me détacher de mon image. J’ai passé une partie de ma vie à créer une autre image de moi, à ne montrer que les bons côtés pour me faire aimer des autres. J’ai appris à me dire que je n’ai pas que de bons côtés. Des fois, j’ai aussi le goût de gueuler, je suis parfois impatient et fatigué. Aujourd’hui, j’ai vraiment envie d’apprendre à être moi, en entier, avec ma face brillante, mais aussi celle qui est parfois plus sombre.»