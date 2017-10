La petite histoire de Winnie l’ourson

L’ourson jaune Winnie est bien connu des enfants à travers le monde. Mais ce qu’on sait moins, c’est la manière dont cet adorable animal a été créé par l’auteur Alan Alexander Milne. Le film de Simon Curtis, mettant en vedette Domhnall Gleeson, Margot Robbie et Kelly Macdonald lève le voile sur ce pan méconnu de son histoire.

«Milne était un homme très complexe. Il avait fait la guerre [NDLR: celle de 1914-1918], il avait terriblement souffert et avait été psychologiquement marqué. Il était extrêmement réservé et, au cours du film, on le voit établir des liens avec les gens et se remettre à vivre en écrivant ses livres, a expliqué Domhnall Gleeson en présentant le personnage qu’il incarne. J’ai adoré ce parcours et j’ai trouvé que son histoire en était une de rédemption.»

L’acteur irlandais de 34 ans, fils de Brendan Gleeson, s’est plongé dans le travail avant même le premier tour de manivelle. «J’ai effectué énormément de recherches et lu des quantités de livres. Évidemment, je me suis plongé dans ses mémoires ainsi que dans les ouvrages de Christopher Robin, ses pièces de théâtre. La partie la plus facile a été de lire les aventures de Winnie l’ourson! J’ai aussi étudié le syndrome de stress post-traumatique dont Milne souffrait. Et dès qu’on commence le tournage, on oublie tout!»

«Goodbye Christopher Robin» se déroule dans les années 1920 – «Winnie l'ourson» a été publié en 1926 et «La Maison de l'ours Winnie» en 1928 – et inclut des «flashbacks» à la Bataille de la Somme. Au travers de la vie en Angleterre entre les deux guerres, on découvre aussi Daphne Milne, la femme de l’écrivain, incarnée par Margot Robbie.

Comme l’a indiqué l’Australienne de 27 ans, vue notamment dans «Le commando suicide», «j’ai aimé Daphne dès ma première lecture du scénario parce qu’on ne l’aime pas de prime abord, même si j’ai ressenti de l’empathie à son égard à la fin de ma lecture.»

«Je savais que ce serait un défi de la jouer. Le film n’a pas de méchant à proprement parler et je suis le personnage le moins aimable. C’était donc très intéressant d’essayer de la rendre sympathique.»

Parce que «Goodbye Christopher Robin» se déroule il y a presque 100 ans, Margot Robbie a eu à tout apprendre de cette époque afin de «comprendre, non seulement ce que les hommes vivaient au front, mais aussi ce à quoi les femmes devaient faire face en restant à la maison.»

«J’ai aussi trouvé très intéressant de découvrir la dynamique existant entre l’épouse et la mère et la nounou [Olive est jouée par Kelly Macdonald], les différences sociales entre les deux femmes, la manière de se comporter dans un couple pour une mère, etc. C’est tellement différent de la manière dont nous faisons les choses aujourd’hui.»

Le réalisateur Simon Curtis, à qui l’on doit «La dame en or» avec Helen Mirren, espère que le public se replongera ainsi dans des sentiments d’enfance. «¨Winnie l’ourson¨ est devenu un succès aussi rapide parce que les lecteurs avaient besoin, après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, de retrouver le confort d’un temps d’innocence. Et comme nous vivons dans une époque très troublée, j’espère que ¨Goodbye Christopher Robin¨ aura un impact similaire auprès des cinéphiles.»

«Goodbye Christopher Robin» arrive dans les salles obscures le 20 octobre.