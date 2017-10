«Le monstre - la suite»: vers la lumière

En octobre 2015, la lumineuse comédienne Ingrid Falaise publiait «Le monstre», un livre qui relatait sa rencontre avec celui qu’elle croyait être son prince charmant. L’homme allait toutefois se révéler être tout le contraire. Deux ans plus tard, elle lance la suite, dans laquelle elle raconte sa lente remontée vers la lumière.

Ingrid, quel est le but de ce second livre?

«Après la sortie du ¨Monstre¨, ma page Facebook s’est remplie de milliers de messages. J’ai créé une conférence, présentée aux quatre coins du Québec, et chaque fois, les mêmes questions revenaient: ¨Comment puis-je me rebâtir? As-tu eu des angoisses, toi aussi? Comment as-tu réussi à aimer de nouveau?¨ Je me suis mise à nue, et l’accueil que j’ai reçu a été extraordinaire. La moindre des choses était de rendre la pareille aux gens. Ces lectrices font partie de ma reconstruction. Et l’écriture est thérapeutique. Il faut briser le silence. Pour guérir, il faut raconter nos blessures, nos failles. C’est grâce au premier livre que je suis tombée enceinte; maintenant, je peux donner un environnement sain à cet enfant à venir. C’est fabuleux de guérir par l’écriture!»

Qu’as-tu ressenti une fois ce livre-ci terminé?

«Une fierté et un poids enlevé de mes épaules. Je me suis dit: ¨Je l’ai fait. Cette fois, c’est terminé.¨ Je pouvais enfin passer à une autre étape de ma vie, autant pour moi que pour mes proches.»

Était-ce aussi difficile d’écrire celui-ci?

«Ça l’était beaucoup plus, en fait! Le premier a vécu dans ma tête durant des années, il était prêt à sortir. J’ai mis mon histoire sur papier en deux mois. Mais ma reconstruction s’est faite sur plusieurs années. Et ç’a été une reconstruction en soi de l’écrire, parce que j’ai vécu des prises de conscience à répétition. C’était épuisant.»

Quels sont tes espoirs en tant que future maman?

«Je vais mettre au monde un fils, qui va devenir un homme. Je m’entoure d’hommes aimants, doux et attentionnés. Je trouve ça formidable de mettre au monde un garçon! La vie est extraordinaire.

Je veux lui apprendre que l’amour est important, mais, surtout, que le respect est vital. Sans respect, le mot ¨amour¨ n’a pas la même couleur. L’estime de soi, reconnaître sa propre valeur tout en en donnant aux autres aussi, c’est essentiel. J’ai l’espoir qu’il connaîtra mon histoire, qu’il sera sensibilisé. Et je serai là pour répondre à toutes ses questions. Je ferai de mon mieux tout en protégeant son enfance. J’ai un sentiment de protection très fort. Je suis une lionne pour ceux que j’aime.»