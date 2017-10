Le nombre de candidates aux élections municipales en progression

À chaque élection, de plus en plus de femmes se lancent en politique municipale au Québec. 31,3 % des candidats aux élections municipales du 5 novembre sont des femmes, une augmentation de 2,5 % par rapport à 2013.

Selon les données préliminaires, révélées vendredi par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la proportion de femmes parmi les candidats aux postes de maire et de conseiller aux élections municipales à travers la province est de 31,3 %, un pourcentage en augmentation par rapport au 28,8 % de 2013 et en hausse de 7 % par rapport aux élections municipales de 2005.

Les candidatures féminines pour le titre de maire représentent 19,8 % (17,6 % en 2013) et 33,3 % pour le poste de conseillère municipale (30,7 % en 2013).

Au total, elles sont 4046 à vouloir occuper un siège au sein de leur conseil municipal (soit 233 femmes de plus qu’en 2013), dont 385 qui aspirent à devenir mairesses.

«C'est une progression intéressante. Je les salue pour leur engagement envers leur communauté», a réagi, vendredi, Nathalie Simon, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l’Union des municipalités du Québec.

«Nous sommes encore loin de la parité, mais la progression est constante. Il faut continuer pour faire en sorte que la tendance se maintienne et que la parité se concrétise», a-t-elle souligné.

Rappelons que le 5 novembre prochain, les électeurs de 858 municipalités locales seront appelés aux urnes pour élire les membres de leur conseil municipal. 3554 postes seront ainsi pourvus au scrutin.