Les employés plus âgés seraient plus nombreux à ne jamais arriver en retard au travail

Les travailleurs plus âgés sont plus nombreux que les plus jeunes à ne jamais arriver au travail en retard, selon un récent sondage mené par la firme de placement de personnel Accountemps.

Selon l’étude menée auprès de 400 employés de bureau canadiens âgés de 18 ans et plus, 55 % des travailleurs de 55 ans et plus ne sont jamais en retard au travail, comparativement à 45 % de ceux âgés de 35 à 54 ans. Chez les répondants plus jeunes, soit ceux de 18 à 34 ans, seulement 28 % ont dit ne jamais arriver en retard.

Dans l’ensemble, 56 % des répondants au sondage ont avoué qu’ils arrivent parfois en retard au travail. Quatre pour cent ont indiqué qu’ils étaient en retard tous les jours.

En outre, questionnés sur les aspects négatifs des retards, 33 % des répondants ont dit que leur productivité avait souffert du retard d’un collègue.

Un autre sondage d’Accountemps sur le même sujet, mené cette fois auprès de 270 directeurs des finances d’entreprises, a permis d’apprendre que ces derniers ne voient pas nécessairement les retards d’employés du bon œil. Seulement 2 % des directeurs financiers ayant répondu au sondage ont dit ne pas avoir de problème avec les retards dans la mesure où la productivité n’est pas affectée. La plupart, 65 %, ont dit accepter les retards occasionnels tant que cela ne devient pas une habitude.

Le reste des directeurs, soit 32 %, croient que les employés doivent arriver à l’heure pour que les autres puissent compter sur eux dans les horaires établis.

«La ponctualité est souvent perçue comme un reflet de l’éthique d’un employé au travail, selon Dianne Hunnam-Jones, la présidente canadienne d’Accountemps. Arriver régulièrement au travail en retard peut donner l’impression que vous êtes désintéressé, et créer un doute dans la tête de vos collègues et employeurs au sujet de votre engagement.»