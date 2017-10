«Les enfants de Mathias»: le dernier roman de Denis Monette

Véritable maître des «best-sellers», Denis Monette a toujours su émouvoir ses lecteurs. «Les enfants de Mathias» est son dernier roman! Oui, oui, le dernier! L’auteur tant aimé a décidé de poser sa plume et d’apposer le mot «fin» à sa carrière d’écrivain. Il nous explique pourquoi.

Avec plus d’une trentaine de romans à votre actif, d’où vous sont venus tous ces personnages?

«Ils sont vraiment issus de mon imagination, à part les biographies, bien sûr. Vous savez, à mon âge – j’ai maintenant 80 ans –, j’ai un grand vécu. C’est évident que j’en ai vu vivre, des gens comme vous et moi, que ce soit des Gaston, des Yvette, des Raymond... Je dis toujours, en conférence, que ce n’est pas l’inspiration qui est importante, mais bien l’imagination. De l’inspiration, tout le monde peut en avoir, mais l’imagination de pouvoir faire le tricot, maille après maille, de créer des personnages de toutes pièces, de commencer une première page et de se rendre à 400... Ça, c’est le don du ciel de l’écrivain!»

Y a-t-il un roman qui, pour vous, a été plus important qu’un autre?

«Oh!... Ce sont tous mes enfants. Mais je vous dirais que j’ai un faible pour la trilogie de Pauline Pinchaud. Cette trilogie, c’est quand même 1300 pages et quatre années de travail. Tant de gens me parlent encore de Pauline Pinchaud! Au fil des rencontres, je me suis rendu compte que c’était le personnage de mes romans qui avait le plus marqué mes lecteurs.»

«Les enfants de Mathias» est votre dernier roman. Pourquoi?

«Parce que j’ai l’impression d’avoir fait le tour du jardin. Il faut savoir sortir de table au bon moment. En vertu de l’âge, de ce que me demandaient les déplacements pour les rencontres et les salons du livre, je voudrais consacrer les années qui me restent à ma famille, à mes deux enfants et à mes cinq petits-enfants. J’ai appartenu à mon lectorat pendant 40 ans, j’aimerais bien offrir mes dernières années aux menus bonheurs de mes enfants.»

Comment vous êtes-vous senti en terminant ce dernier roman?

«Je me suis simplement dit: ¨Enfin, ce ne sera pas une oeuvre inachevée!¨

J’avais tellement peur que ce soit le cas. En passant, je vous rappellerai que j’ai publié mon autobiographie, ¨Ensemble pour toujours¨, avant ce dernier roman, parce que j’avais peur de ne pas avoir le temps de la faire! C’est long, écrire une biographie... Je me disais que je ne devais pas conserver cela pour la fin, de peur de ne pas avoir le temps de toute l’écrire. Et comme les gens me la demandaient... Puis, là, je m’en vais sur la pointe des pieds, sans me cacher cependant, en offrant ce dernier roman à mes lecteurs pour leur dire que je les aime beaucoup, que je les remercie d’avoir été là, si fidèles, toutes ces années.»

Qu’espérez-vous laisser en héritage à vos lecteurs?

«Je vous dirais, sans prétention – car à mon âge, on n’a plus le droit d’en avoir! (rires) –, que je trouve que ¨Les enfants de Mathias¨ est l’un de mes plus beaux romans. Je trouve que ma carrière se termine bien avec ce livre. Je ferme bien la boucle. J’ai commencé avec ¨Adèle et Amélie¨, un roman historique, et je termine avec une autre histoire à saveur historique. J’espère que les gens garderont un bon souvenir de moi. Finalement, j’espère leur laisser de bons souvenirs, de belles évasions pour quelques mois dans leur vie.»

«Les enfants de Mathias» est en librairie.