Quand la nature se venge... au cinéma!

Hollywood fait ses choux gras des films catastrophes à saveur écologique. Qu’il s’agisse de tsunamis ravageurs, de tremblements de terre destructeurs ou de tout autre scénario de fin du monde, les équipes de production ne manquent pas d’imagination pour mettre l’apocalypse en images...

Le 20 octobre, le film «Géotempête» déferlera dans les salles obscures de la province. Gerard Butler, Jim Sturgess et Abbie Cornish tenteront alors d’empêcher un programme informatique de créer des tempêtes qui pourraient détruire la planète. Ce long métrage n’est que le plus récent d’une longue série de films catastrophes, tous plus épiques les uns que les autres. En voici cinq afin de se mettre dans l’ambiance...

«Take Shelter» (2010)

Budget de production: 4,75 millions $ US

Box-office international: 5 millions $ US

Cet excellent suspense psychologique, écrit et réalisé par Jeff Nichols met en scène Curtis LaForche (Michael Shannon), résident d’une petite ville de l’Ohio avec sa femme, Samantha (Jessica Chastain), et Hannah (Tova Stewart), leur fille sourde. Comme les cauchemars réguliers de Curtis lui montrent l’apocalypse imminente, il décide de construire un abri dans le jardin de la maison. Le long métrage a remporté, entre autres, le Grand Prix de la semaine internationale de la critique au Festival de Cannes.

«Le jour d’après» (2004)

Budget de production: 125 millions $ US

Box-office international: 544,27 millions $ US

Avec Roland Emmerich aux commandes de cette superproduction bourrée d’effets spéciaux spectaculaires (416 plans d’effets spéciaux pour lesquels une équipe de 1000 personnes a travaillé pendant un an!), Jake Gyllenhaal y incarne Sam Hall, un étudiant en voyage à New York. Or, au même moment, la température terrestre baisse à vue d’œil, signe du début d’une nouvelle ère glaciaire. Le professeur Jack Hall (Dennis Quaid) doit conseiller le président américain (Perry King) tout en essayant de sauver son fils, Sam.

«2012» (2009)

Budget de production: 200 millions $ US

Box-office international: 769,7 millions $ US

Réitérant la fin du monde cinq ans plus tard, Roland Emmerich voit grand. Au lieu d’une apocalypse qui ne concerne que l’hémisphère nord comme dans «Le jour d’après», c’est ici toute la Terre qui sera détruite. Éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, etc., tout y passe alors que Jackson Curtis (John Cusack) tente de sauver les siens en ralliant des arches, vaisseaux de survie construits dans l’Himalaya.

«San Andreas» (2015)

Budget de production: 110 millions $ US

Box-office international: 474 millions $ US

Le «Big One», le tremblement de terre qui séparera la Californie du reste des États-Unis, fascine les Américains. Le cinéaste Brad Peyton s’intéresse ici à Ray Gaines (Dwayne Johnson), pilote d’hélicoptère et sauveteur alors que la faille de San Andreas provoque la destruction des villes californiennes.

«Le dernier hiver» (2006)

Budget de production: 7 millions $ US

Box-office international: n/d

Suspense vaguement d’horreur, «Le dernier hiver» est une fable écologique mettant en vedette Ron Perlman dans le rôle d’Ed Pollack, responsable d’une station de forage située dans le refuge faunique national Arctic en Alaska. Au fil du long métrage, des événements surnaturels se produisent, l’esprit du wendigo (créature surnaturelle des légendes algonquines) ayant été réveillé.