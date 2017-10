Rappel de saucisses possiblement contaminées à la Listeria

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) met en garde la population de ne pas consommer des saucisses de l’entreprise Produits des viandes Slovenia Itée., située à Montréal, en raison de la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits visés ont été vendus par l’entreprise ainsi que dans des établissements de détail dans la région métropolitaine de Montréal et dans la région des Laurentides, entre le 21 septembre et le 13 octobre. Ils ont été vendus à l’état réfrigéré et leurs étiquettes comportent la mention «Slovenia».

Il s’agit de: «Saucisse de debrecene» et «Saucisse hongroise», dont les dates d’emballage sont les 20, 21 et 22 septembre.

Les personnes en possession de ces produits sont invitées à les jeter ou à les retourner en magasin.

Le MAPAQ précise que même si le produit ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, «la consommation d'un aliment contaminé par la bactérie Listeria peut causer la listériose, qui risque d'entraîner une forte fièvre, des maux de tête violents, une raideur de la nuque ou des nausées. Les femmes enceintes et leur enfant à naître, les personnes âgées, les enfants ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérés comme les plus vulnérables».

Le MAPAQ souligne que cette mise en garde est diffusée par mesure de précaution, et qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n’a été signalé jusqu’à présent.