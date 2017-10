Régis Labeaume toujours opposé au tramway

Régis Labeaume a réitéré son opposition à un projet de tramway à Québec, affirmant que «la vision» de son équipe était un système de transport structurant qui desservira aussi le nord et l’est de la ville.

Le maire sortant réagissait ainsi à la promesse de son adversaire Anne Guérette qui a présenté son plan de mobilité durable qui se structure autour de la construction d’un tramway de 750 millions $, circulant de Saint-Roch à Sainte-Foy.

Alors qu’il était à la rencontre des citoyens aux Promenades Beauport, Régis Labeaume a de nouveau signifié son désaccord avec le tramway.

«En 2007, je n’étais pas d’accord», a rappelé celui qui sollicite un quatrième mandat. «C’est pourquoi, nous, on va se demander comment on peut desservir le nord et l’est de la ville. Et ça, c’est notre vision. Et on va prendre le temps de bien le faire», a-t-il dit.

M. Labeaume soutient qu’il n’y aura pas de système de transport structurant à Québec, sans être capable de bien servir tout le monde. «Il n’aura pas un projet de transport collectif qui va créer l’adhésion et le consensus si on ne peut pas servir la population du nord de la ville et de l’est de la ville», a souligné M. Labeaume.

Campagne trop longue

Alors que nous arrivons à la mi-campagne, M. Labeaume a indiqué qu’il trouvait la campagne trop longue. «Une campagne, c’est long. C’est six semaines. D’ailleurs, on se demande toujours pourquoi. Au municipal, il me semble que quatre ça suffirait», a-t-il mentionné.

C’est pourquoi il prend son temps, dit-il, pour dévoiler son programme. «On a un rythme. On s’est donné un rythme, on s’est donné un plan. Six semaines, c’est long. On y va selon notre plan. Les autres partis font ce qu’ils veulent.»

Quant à son absence dans l’espace public la semaine dernière, M. Labeaume a mentionné qu’il voulait laisser tout l’espace possible au premier ministre du Québec qui effectuait un remaniement.

«On s’est dit, on va laisser passer le remaniement. C’est beaucoup d’émotion, ça occupe beaucoup les médias et les esprits», a convenu le maire sortant.

Il s’est aussi défendu d’avoir été à la remorque d’Anne Guérette la semaine dernière et de proposer des idées semblables à son adversaire. «On pourrait changer notre plan en fonction des autres, mais on a décidé qu’on ne ferait pas ça. Dans une campagne ça arrive toujours. On fait ce qu’on a à faire, ce qu’on a prévu», a-t-il dit.

Dire la vérité

Le maire se prépare maintenant pour les débats qui auront lieu cette semaine. Selon lui, cet exercice lui permettra d’expliquer son plan et de corriger certaines affirmations mensongères qui circulent durant une campagne électorale.

«Les débats, ça ne doit pas être un spectacle. C’est le moment de dire la vérité aux gens. Dans une campagne on entend plusieurs choses, des idées incongrues, souvent des faussetés, etc.», a avancé le maire sortant. «Ça peut être un derby de démolition. Mais moi, la ligne est très simple. Il faut bien expliquer ce qu’on fait. Il faut informer la population. Ça peut juste servir à ça, sinon, ce n’est pas utile.»